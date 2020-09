Consiliul Județean Sibiu: Proiectele Varianta Ocolitoare Sibiu Sud și Centura Mediașului intră în linie dreaptă

⇓ Ascultă știrea ⇓

În urma demersurilor efectuate de președinta Consiliului Județean Sibiu, Daniela Cîmpean, astăzi, 18.09.2020, la Sibiu au fost prezenți vicepremierul Raluca Turcan, ministrul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, Lucian Bode și directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. (C.N.A.I.R.), Mariana Ioniță pentru vești bune în ce privește infrastructura rutieră din Județul Sibiu.

În cadrul evenimentului ce a avut loc în curtea instituției Consiliului Județean Sibiu, cei prezenți au semnat un parteneriat de implementare a proiectului Varianta Ocolitoare Sud Sibiu, între Consiliul Județean Sibiu și Ministerul Transporturilor. De asemenea, reprezentanții ministerului au prezentat Planul Investițional al Ministerului Transporturilor pe următorii 10 ani, punând accent pe investițiile în infrastructura rutieră din Transilvania.

Prin parteneriatul de implementare, Ministerul Transporturilor s-a angajat să ducă la îndeplinire următoarele etape: procedurile privind realizarea culoarului de expropriere, derularea procesului de accesare a fondurilor europene, participarea la recepționarea lucrărilor, administrarea și întreținerea infrastructurii rutieră după încheierea perioadei de garanție;

Consiliului Județean cu ajutorul finanțării europene, va parcurge următoarele etape: contractarea serviciilor de realizare a studiului de fezabilitate și a proiectului tehnic cu toate documentațiile aferente, contractarea lucrărilor de execuție și monitorizarea implementării proiectului.

” Am considerat întotdeauna că rolul autorităților locale este în primul rând de a face proiecte de impact pentru comunitate. Deși acest proiect nu făcea parte din lista obiectivelor cu care am candidat în 2016, am constatat necesitatea acestuia, beneficiile și am demarat procedurile. În sondajul realizat de Banca Mondială, Varianta Ocolitoare Sud Sibiu s-a situat pe locul doi în topul celor mai dorite proiecte de sibieni. Azi, ne bucurăm de sprijinul Guvernului României pentru realizarea acestui obiectiv de infrastructură rutieră, extrem de important pentru comunitatea sibiană”, a precizat Daniela Cîmpean președinta Consiliului Județean Sibiu.

Etapele de lucru pentru această investiție au fost demarate de Consiliul Județean Sibiu încă de la începutul anului 2019, primul pas fiind realizarea si aprobarea Studiului de prefezabilitate, în cadrul căruia s-au propus mai multe trasee ale Variantei Ocolitoare Sibiu Sud. Două dintre aceste trasee se vor studia amănunțit în cadrul studiului de fezabilitate, unde se va arăta care este cel mai optim:

Traseu 1 : propune trece pe lângă Rezervația Naturală Dumbrava și străbate UAT-urile: Sibiu, Cristian, Poplaca, Rășinari, Cisnădie și Șelimbăr, în intravilan și extravilan. Lungime cca 22,5 km. Valoare 1.369.620 lei

: Traseu 2: este propus de asociația Animal Life, subtraversează printr-un tunel Rezervația Naturală Dumbrava și străbate UAT-urile: Sibiu, Cristian, Poplaca, Rășinari, Cisnădie și Șelimbăr, în intravilan și extravilan. Lungime cca 20,2km. Valoare 717.669 lei

Faptul că proiectul propus de Consiliul Județean Sibiu era deja la stadiul de proiect matur anterior adoptării Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 101/2020 din luna iunie, care a dat posibilitatea autorităților locale să inițieze și să implementeze în parteneriat cu CNAIR, proiecte de infrastructură rutieră mare, a făcut posibilă includerea sa de către Ministerul Transporturilor ca proiect eligibil pentru finanțare. Pașii în continuare vor fi scoaterea la licitație a următoarelor etape de proiectare.

În cadrul aceluiași eveniment, a avut loc semnarea unui parteneriat similar între Primăria Mediaș și Ministerul Transporturilor referitor la realizarea Centurii Municipiului Mediaș.

“Locuitorilor din Mediaș li s-a promis această lucrare de prea multe ori. Astăzi, împreună cu primarul Gheorghe Roman, facem un pas concret, unul rezultat din implicarea continuă a vicepremierului Raluca Turcan în asumarea acestui demers la nivel central și din preocuparea reală pe care Primăria Mediaș a demonstrat-o față de acest subiect de când Gheorghe Roman a preluat administrația locală” – a spus Daniela Cîmpean, președinta Consiliului Județean Sibiu.

Reamintim că și infrastructura de sănătate a județului beneficiază de un Acord de parteneriat între Guvernul României și Consiliul Județean Sibiu, care a fost încheiat în data de 30 iulie 2020, în prezența premierului Ludovic Orban, a vicepremierului Raluca Turcan și a ministrului Fondurilor Europene, Marcel Boloș precum și Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru. Acordul vizează sprijinul pentru finanțarea construirii noului spital județean Sibiu.