Robert Krafft: Astăzi lansăm Puterea Votului – Intră pe puterea-votului.ro #împreună

Suntem la mai puțin de 10 zile până la alegerile locale din Orașul Cisnădie. Cei mai mulți dintre noi am trăit sentimentul că alegerile nu au schimbat cu nimic viața noastră. Am fost convinși că nu suntem afectați de cine este la putere, nici în bine și nici în rău, că viața noastă nu se schimbă indiferent cine iese.

Interacționăm cu oamenii politici odată la patru ani, în campanie electorală. Atunci îi vedem pe stradă – în cel mai bun caz, atunci ne bat la ușă, atunci discută cu noi. Învingători sau învinși, după alegeri nu mai știm nimic de ei, de activitatea lor.

Ce se va întâmpla cu voturile noastre după 27 septembrie? Sau poate, mai întâi, ar trebui să ne întrebăm ce reprezintă votul nostru, al fiecăruia dintre noi. Din patru în patru ani alegem să îl oferim unor oameni care să ne reprezinte interesele, care să fie vocea noastră la nivelul administrației publice locale, care să guverneze în numele nostru și pentru noi. Fac ei asta? Știm ce fac? Totuși, ar trebui să fie în mâinile noastre.

Comunicarea cu oamenii nu se termină în 27 septembrie, abia atunci începe!

Fiecare dintre noi e parte a comunității locale. Haideți să ne implicăm în planificarea și luarea tuturor deciziilor care ne afectează! M-aș simți la fel de singur ca și dumneavoastră dacă nu am păstra legătura pe care am construit-o pe perioada de campanie. Am ales, astfel, să punem la dispoziție cetățenilor metode de comunicare și după 28 septembrie. Și vă pot asigura că echipa FDGR din Cisnădie va face tot ceea ce este necesar pentru a vă urmări interesul.

Astăzi lansam site-ul web: https://puterea-votului.ro. Nu avem nevoie de nume, de CV, profesia dumneavoastră sau preferințele politice. Pentru mine și echipa de consilieri locali ai FDGR sunteți cu toții cetățenii acestei localități. Avem nevoie de angajamentul că lucram împreună pentru întreaga Cisnădie. Avem nevoie să dinamizăm relația cetățean și aleșii săi. Avem nevoie de feedback constructiv și COMUNICARE. Selectează din lista de pe site domeniul despre care vrei să fiți informați, consultați, la care puteți contribui. Urmăriți progresul măsurilor care vor fi propuse și implementate pentru fiecare domeniu de interes.

Doar #împreună putem face administrație publică altfel! Doar #împreună putem guverna în interesul cetățenilor, al fiecăruia dintre noi. Vocea fiecăruia contează, să o facem auzită!

Pe 27 septembrie votează Robert Krafft și echipa FDGR pentru orașul Cisnădie!