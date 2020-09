Sebastian are 19 ani și mare nevoie de ajutor – A fost diagnosticat cu patru tipuri de cancer

⇓ Ascultă știrea ⇓

Sebastian Băcilă, un tânăr în vârstă de 19 ani din Sibiu, are nevoie de ajutorul nostru. A fost diagnosticat cu patru tipuri de cancer – la creier, plămâni, testicule și stomac – iar lupta este din ce în ce mai grea și dureroasă. Puteți ajuta prin diferite metode. Orice mic efort e binevenit. Detalii la final

Sebastian și-a dorit să devină medic

Sebastian, un tânăr de 19 ani din Sibiu, și-a dorit din tot sufletul să devină medic. Mereu silitor și consecvent, băiatul, fost elev al Colegiului Național „Octavian Goga”, a aflat că are cancer cu doar câteva zile înainte de marele examen de la Medicină. Cu toate că boala este una necruțătoare, Sebastian nu își pierde speranța. Este încrezător că se va face bine și, în viitor, la rândul lui, le va face bine celor din jur.

Boala a debutat în 2019, cu o tumoră germinală seminomatoasă de tipul seminom pur. Termeni greu de „digerat” chiar și pentru un viitor medic. Cu toate că vestea că are cancer a fost de-a dreptul fulgerătoare, Sebastian nu s-a lăsat intimidat și s-a înhămat la o luptă pe care nu mulți pot s-o ducă cu zâmbetul pe buze. Mama tânărului povestește că Sebastian a fost și este în continuare puternic. „Am aflat că are cancer cu trei zile înainte de examenul pentru Medicină. Totul s-a întâmplat rapid. Sebastian s-a mai plâns de dureri de coloană, dar am presupus că de vină este faptul că nu face multă mișcare ori statul la calculator. Până într-o zi, când ne-am dus la Urgențe… El e foarte puternic, are un alt spirit și psihic. La început făcea bancuri și glume, pentru a mai ieși din starea asta”, povestește Andreea Băcilă, mama lui Sebastian.

În luna iulie 2019, tânărul a suferit prima intervenție chirurgicală, urmată de patru cicluri de chimioterapie. Apoi, în noiembrie, a urmat și cea de-a doua operație de scoatere a tumorii din abdomen. Lucrurile păreau să intre pe făgașul normal, însă, recent, Sebastian s-a văzut în situația în care trebuie să lupte din nou. Cancerul a recidivat.

Cancer la creier, la plămâni, la testicule și stomac

Povestea lui a fost făcută publică și de omul de afaceri sucevean Ștefan Mandachi, care a realizat un interviu cu Sebastian. Omul de afaceri își roagă urmăritorii de pe Facebook să-l ajute pe sibian.

„Sebastian (19 ani) are cancer la creier, cancer la plămâni, cancer la aorta abdominală și cancer testicular. Deși multe luni de zile i-a fost rușine să ceară ajutor (citez “din cauza haterilor și a celor care m-ar judeca) acum nu mai are de ales, de aceea a venit de la Sibiu la Suceava, să strige cu disperare “vreau să mai trăiesc! Am nevoie de ajutor”!

Nu vă cer decât cinci minute în zilele următoare, să vizionați interviul cu el. (5 min = 300 secunde). Da, poza aceasta e un teaser al interviului (deși nici nu mai știu când ne-a fotografiat Catalin).

Sebastian a venit de la Sibiu la Suceava ca prin intermediul comunității mele, să-l ajutăm. Am 170.000 followers. Dacă fiecare ar ajuta cu 50 cenți (2,4 lei) putem să sperăm… vă rog mult, cinci minute mâine sau poimâine”, a scris, pe Facebook, Ștefan Mandachi.

Haideți să-l ajutăm pe Sebastian!

Până acum, Sebastian a câștigat toate bătăliile. Este pregătit de luptele ce vor urma, dar are nevoie și de ajutorul vostru, al tuturor oamenilor cu suflet mare. Următorul pas în vindecare este plecarea la o clinică din străinătate. Va fi nevoie de bani, fiindcă eventuala operație sau tratamentele sunt extrem de costisitoare.

Cont ron: BACILA SEBASTIAN ANDREI RO04RNCB028415691014 0001 RNCBROBU

Cont euro:

BACILA SEBASTIAN ANDREI

RO09RNCB0284156910140008

RNCBROBU

REVOLUT: LT75 3250 0163 0392 4201 (iban Revolut), număr telefon: 0756404658

Sursa foto: Facebook/ Ștefan Mandachi