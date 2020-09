Un altfel de interviu cu primarul Astrid Fodor: „Sibiul e frumos să îl iei la pas. Sunt mândră de acest oraș”

⇓ Ascultă știrea ⇓

Primarul municipiului Sibiu, Astrid Fodor, candidează pentru un nou mandat în fruntea administrației locale sibiene. În ultimii zece ani, dezvoltarea orașului Sibiu a fost pe primul loc în ordonarea priorităților sale, de multe ori fiind nevoită să lase pe planul secundar problemele personale sau activitățile ce îi fac plăcere, pentru că volumul de muncă a fost unul imens. Cu toate astea, mesele în familie, o carte sau un film bun, piesele trupei Rammstein sau ale lui Leonard Cohen și-au găsit întotdeauna loc în programul ei încărcat.Primarul Sibiului, Astrid Fodor, vorbește în rândurile de mai jos despre viața ei personală, despre micile și marile bucurii ale vieții unui primar și despre dorințele sale pentru următorii ani ai orașului Sibiu.

Știm cine este Astrid Fodor, dar nu știm prea multe despre omul Astrid Fodor. Sunteți foarte rezervată dincolo de funcția oficială…

Astrid Fodor: Nu mă ascund, dar nici nu fac un spectacol din viața mea privată. În plus, sibienii cred că sunt interesați de ceea ce fac eu ca primar al orașului și foarte puțin de ceea ce fac eu ca persoană privată.

Cum ați ajuns în politică?

Astrid Fodor: Așa a fost destinul. Nu mi-am propus acest lucru. Dar pașii pe care i-am făcut m-au purtat în lumea politicii. Introducerea în această lume se datorează unui fondator al Forumului Democrat al Germanilor din România, prof.dr. Hans Klein, iar mentor mi-a fost domnul domnul Președinte Klaus Iohannis, doi oameni politici vizionari și cu coloană vertebrală. La ei, dar și la alți lideri FDGR, am văzut că politica se poate face și altfel, în folosul comunității și al orașului. De aceea m-a atras politica. Dar precizez că mă consider mai mult un om de administrație, decât un politician.

Ce preferați? Cu bicicleta sau pe jos?

Astrid Fodor: Mersul pe jos. Distanțele sunt scurte în Sibiu și, în plus, pe jos observ mai bine detaliile și problemele din spațiile publice. Sibiul e frumos să îl iei la pas.

Vă place să vă plimbați prin Sibiu? Aveți ocazia sau timpul să vă plimbați prin oraș în afara serviciului? Care sunt locurile preferate ale lui Astrid Fodor în Sibiu?

Astrid Fodor: Sincer vorbind, nu mai am timp de plimbări în sensul adevărat al cuvântului. Combin utilul cu plăcutul, rezolvând și anumite sarcini. Iubesc centrul istoric, orașul de sus, dar și orașul de jos, cu vibrația și energia lui aparte. Aș vrea ca timpul să îmi permită să merg mai mult pe jos, dar, din economie de timp și pentru punctualitate folosesc mai mult mașina. Țin mult la punctualitate.

Sunt și locuri care nu vă plac?

Astrid Fodor: Nu mi-au plăcut unele cartiere de blocuri, când le-am vizitat înainte de modernizare. Aspectul acela învechit, cu vegetație dezordonată, grădini de zarzavat în spatele blocurilor, alei cu gropi, și mașini parcate peste tot – mi-a displăcut. De aceea mi-am și propus, și mă bucur că am reușit, să modernizăm cartierele vechi de blocuri. Suntem aproape la finalul proiectului și diferența ca aspect și funcționalitate e de la cer la pământ. În rest, am descoperit în acești ultimi ani zone foarte frumoase în tot Sibiul, nu doar în centru. Spre exemplu, în cartierul Valea Aurie, apropierea de parc creează zone foarte plăcute, cu multă verdeață. În cartierul Hipodrom am transformat câteva zone virane în zone de odihnă, am plantat arbori, arbuști și flori și acum arată foarte bine și sunt pline de oameni. Dioda s-a schimbat radical după lucrări. Un alt exemplu este cartierul Gușterița care, odată cu toate modernizările de străzi, arată tot mai bine. Sibiul e din ce în ce mai frumos și mă bucur că am contribuit și eu, împreună cu colegii din FDGR, la aceasta.

Vă place sa mergeti la cumpărături? La Mall? Vă văd sibienii vreodată în Piața Cibin sau în piețele din oraș?

Astrid Fodor: Îmi place să merg la cumpărături, dar în ultimii ani m-am profilat pe cumpărături online. Însă recunosc ca shoppingul are farmecul lui aparte, mai ales făcut cu timp și relaxat. Piața Cibin îmi place foarte mult, și am constatat de fiecare dată că este căutată atât de sibieni dar și de turiști. M-am bucurat să găsesc acolo și producătorii din regiune, care au sectorul lor special. Tocmai de aceea, vom moderniza această piață atunci când vom construi parcarea supraterană de la piața Cibin, care o va îngloba într-un nou concept și cu un nou aspect, păstrându-i însă specificul.

Cum se relaxează Astrid Fodor când pleacă de la Primărie?

Astrid Fodor: Când plec de la Primărie nu mă relaxez pentru că, de regulă, lucrez și acasă, profitând de liniștea ce mă înconjoară. Dar seara mă relaxez vorbind cu ai mei la telefon, citind o carte, în fața televizorului, la un film bun sau ascultând muzică.

De câte ori ați fost sunată noaptea în ultimii șase ani pentru o problemă legată de oraș? Sau ați fost vreodată sunată?

Astrid Fodor: Nu prea a sunat telefonul. Sibiul e un oraș liniștit, cetățenii sunt civilizați și sunt în siguranță pentru că instituțiile își fac treaba. Chiar dacă avem sute de evenimente publice în fiecare an și câteva sute de mii de turiști, nu au fost probleme pentru că am pus cu toții umărul și ne îndeplinim atribuțiile.

Care a fost cel mai dificil moment al vieții și cum ați reușit să treceți peste el?

Astrid Fodor: Un moment foarte dificil, prin care am trecut curând, a fost decesul mamei mele, fără preaviz, anul trecut, în ajunul Crăciunului. Cu o zi înainte am pregătit împreună, într-o atmosfera caldă și relaxată, cele necesare pentru aceasta sărbătoare creștină, iar în ziua următoare s-a dus către o altă lume. Nu pot să spun că ne-a părăsit pentru ca îi simțim mereu prezența, atât eu cât și familia mea. Mama a fost mereu împreună cu noi, nu lipsea de la nici o întâlnire în familie, o luam cu noi și când plecam din Sibiu, pentru un weekend de relaxare, undeva în țară .

Ce m-a ajutat să trec peste? În principal copii, dar și felul în care am fost educată de mică să nu mă las doborâtă de necazuri și probleme, ci să găsesc soluții pentru a merge mai departe. Așa e viața: și cu bune și cu rele. Important e cum te raportezi la toate provocările și atitudinea pe care o adopți.

Dar în cei șase ani de condus orașul?

Astrid Fodor: Perioada în care am fost primar interimar a fost cea mai dificilă. Pe de o parte pentru că interimatul nu îți dă legitimitate deplină, chiar dacă tu ai toate responsabilitățile și atribuțiile funcției. Acest aspect a fost exploatat de unii conducători de instituții în diverse feluri și așa unele demersuri sau proiecte au fost îngreunate.

Pe de altă parte, a fost o perioadă în care contracte importante erau la final și trebuiau înnoite, prin proceduri de achiziție complicate. Concret, mă refer la contractul de salubrizare și problemele mari legate de acest subiect în toate cartierele de blocuri. O altă problemă complicată a fost proiectul Calea Verde, finanțat din fonduri externe, care a presupus introducerea tubulaturii în subteran pe cinci bulevarde importante. Toate trotuarele erau săpate în 2014 și 2015 când am preluat interimatul, cetățenii nu erau deloc mulțumiți, și pe bună dreptate. Săptămânal, împreună cu colegii din echipa tehnică, am mers pe șantiere, grăbind constructorul să finalizeze cât mai repede lucrările. Dar a trecut și prefer să îmi amintesc de cele bune, nu de cele rele.

Sunt și momente amuzante în munca unui primar?

Astrid Fodor: Chiar amuzante, nu. Dar momente plăcute sunt. De fiecare dată când mă întâlnesc cu colaboratorii mei ca să lucrăm la un proiect, să discutăm problemele și să găsim soluțiile sunt și momente de destindere, plăcute. La fel, când mergem pe șantiere, discuțiile cu cetățenii ne dau un tonus bun. Greutățile se duc mai ușor împreună. La fel găsim și soluțiile cele mai bune – împreună.

Aveți fler la oameni? V-a dezamăgit vreodată vreunul dintre colaboratorii dvs?

Astrid Fodor: De regulă știu să citesc oamenii și îmi dau seama ce pot și care este firea lor. Rareori mă înșel. Dar am avut și câteva dezamăgiri și atunci am luat măsuri pentru îndreptarea situației. E important pentru mine, ca pentru orice manager, să am lângă mine oameni cu care pot face treabă și în care să am încredere.

Bănuim că îi cunoașteți pe toți angajații Primăriei. Care e cel mai vechi acum?

Astrid Fodor: Vă spun sincer că nu știu care dintre colegii mei are cea mai mare vechime în administrația locală. Ce știu cu siguranță este că angajații Primăriei sunt profesioniști, sunt oameni eficienți, care lucrează serios și pe care mă pot baza.

Ce apreciați cel mai mult atunci când e să vorbim de un colaborator sau un angajat?

Astrid Fodor: La un colaborator apreciez în primul rând inițiativa și dorința de a se implica. Nu e suficient să lucrezi în funcție de sarcinile din fișa de post. E important să vii cu proiecte, cu soluții, cu inițiative în domeniul tău. În egală măsură mă impresionează creativitatea și persoanele proactive, care nu sunt simpli executanți. Respectul față de cetățean, corectitudinea, hărnicia și loialitatea față de instituție și față de oraș sunt cerințe de bază pentru cineva care se afla într-un serviciu public, din punctul meu de vedere. Mă bucur că am lângă mine astfel de colaboratori.

Cu sibienii discutați? În audiențe sau în ce fel?

Astrid Fodor: Sistemul audiențelor este bine organizat la nivelul Primăriei. Acestea se țin la nivel de directori, arhitect șef, secretar general, viceprimari și primar. Fiecare primește în audiență în funcție de sectorul coordonat. Doar dacă problema nu își găsește rezolvare la cei enumerați, se impune audiența la primar. Corespondez cu cetățenii și pe e-mail și le răspund punctual la problemele pe care mi le semnalează și, mai mult, am dispus Centrului de Informații pentru Cetățeni să urmărească fiecare sesizare și petiție care intră în instituție pentru ca acestea să primească răspuns. Am ajuns la un grad și un timp foarte bun de răspuns. Am vorbit cu cetățenii și pe șantiere sau unde m-am întâlnit cu ei, chiar cu multă plăcere, și dacă au avut critici și dacă au avut idei bune pe care le-am și preluat. Nu am făcut un spectacol public din audiențele mele și din discuțiile cu sibienii pentru că nu fac decât să îmi îndeplinesc sarcinile de primar.

E greu pentru o femeie în fruntea administrației unui oraș?

Astrid Fodor: Nu cred că contează dacă ești femeie sau bărbat, contează dacă ești făcut pentru o astfel de funcție care nu e deloc ușoară, mai ales într-un oraș precum Sibiul, cu o comunitate exigentă și cu așteptări mari, îndreptățite. Nu mi-e greu, pentru că îmi place ceea ce fac și este o responsabilitate pe care am acceptat-o cu drag, conștientă de misiunea pe care mi-am asumat-o de a duce Sibiul la următorul nivel.

Ca primar vedem că investiți mult în infrastructură sportivă și sprijiniți sportul. Aveți vreun sport favorit? La ce vă uitați cu cel mai mult interes?

Astrid Fodor: Da, sportul este una dintre prioritățile noastre și avem proiecte importante în derulare și planificate. Îmi plac sporturile care te prind și te ridică din scaun uneori. Mă uit rar, dar îmi place o partidă bună de fotbal. Inclusiv unele meciuri jucate de FC Hermannstadt m-au entuziasmat. Baschetul e la rândul lui spectaculos și antrenant și sunt la fel de mândră ca toți ceilalți sibieni de rezultatele foarte bune ale echipei CSU Sibiu din ultimii ani.

Ce muzică ascultați? Aveți vreun artist preferat?

Astrid Fodor: Ascult toate genurile, în funcție de cum mă simt și ce activitate fac. În mod deosebit îmi plac Rammstein și Freddy Mercury, și mă dau în vânt după vocile lui Leonard Cohen și Adele. Nu am ratat filmele cu Anthony Hopkins, Al Pacino, John Malkovici, Javier Bardem sau Keira Knightley și Meryl Streep.

Anul trecut Sibiul a fost regiune gastronomică europeană și voiam să vă întrebăm ce mâncare preferată aveți? Ce savurați cu cea mai mare plăcere?

Astrid Fodor: Sunt gurmandă și asta spune tot. Îmi plac atât de multe încât e greu să stabilesc o ierarhie. Însă, de regulă, nu mănânc după ora 19.

Gătiți des acasă sau nu reușiți să mai faceți acest lucru? Ce mâncare gătiți cel mai des? Le mai faceți surprize culinare băieților dumneavoastră?

Astrid Fodor: Gătesc foarte rar și de regulă ceva simplu pentru că nu am timp. Însă atunci când gătesc, o fac cu multă plăcere și pasiune. Asta se întâmplă de sărbători sau la zilele de naștere, uneori și în weekend când ne întâlnim cu toată familia. În rest, am câteva prietene altruiste și două nurori, care atunci când gătesc ceva deosebit, au grijă și de mine.

Cât de importantă e familia? Ce înseamnă familia pentru primarul Astrid Fodor?

Astrid Fodor: Eu am crescut într-o familie care m-a înconjurat cu foarte multă afecțiune și grijă. Așa am făcut și eu cu cei doi fii ai mei și am satisfacția să îi văd pe amândoi căsătoriți și la casa lor. Am o relație frumoasă și sinceră cu soțiile lor și în familie mă relaxez cel mai bine. E supapa care mai ia din presiune, dar și încurajarea pe care o apreciez mereu.

Tot timpul am fost curioși să vă întrebăm cum l-ați cunoscut pe actualul președinte al României? Pare că aveți o relație destul de apropiată și vă sprijină. Lucru demonstrat de altfel și de curând, când domnia sa a ieșit la o plimbare cu dvs. în centrul Sibiului.

Astrid Fodor: Pe domnul președinte îl cunosc de când activez în Forumul German. Din 2004 sunt consilier local al Sibiului și de atunci am început să lucrăm împreună. Domnul Președinte și-a dat seama că mă pasionează administrația și în 2008 mi-a propus funcția de viceprimar. A fost o onoare și o mare provocare pentru mine și nu am regretat niciodată. Am colaborat strâns, mi-a delegat atribuții importante și da, a fost o colaborare foarte bună. Îl admir pe președintele Iohannis pentru calitățile profesionale evidente, dar și pentru cele umane, fiind un om echilibrat, de cuvânt, foarte calm și cu un comportament elegant. Un domn, în adevăratul sens al cuvântului. Mă bucur că ținem legătura constant, chiar dacă știu cât de ocupat este.

Se interesează Klaus Iohannis de ce se mai întâmplă la Sibiu? Mai vine și pe la primărie?

Astrid Fodor: Domnul președinte Iohannis este sibian și iubește Sibiul. Nu îmi aduc aminte să fi pus vreodată un alt oraș deasupra Sibiului sau să-și fi denigrat orașul. La Primărie vine mai rar, dar este foarte bine informat despre proiectele orașului. Îl țin la curent și eu cu cele importante și știu că este mulțumit de direcția în care se îndreaptă Sibiul. Petrece multe weekenduri în Sibiu, deci vede și personal cum merg lucrurile. Alegerea orașului ca gazdă pentru Summitul european din 2019 și crearea comandamentului NATO în Sibiu nu a fost întâmplătoare, ci rezultatul felului în care evoluat Sibiul an de an și a încrederii pe care domnia sa, dar și ceilalți decidenți au avut și o au în potențialul Sibiului.

Cum este să faceți campanie electorală în această perioadă și cu restricțiile sanitare impuse de autorități? Că tot am adus vorba… Cum a fost campania? Știți că vorbeam acum câteva luni despre o campanie curată, fără atacuri la persoană. A fost așa, sau nu prea?

Astrid Fodor: A fost o campanie atipică, cu mască, cu distanțare, cu măsuri speciale și discuții în cercuri mai restrânse, cu mai puțini participanți. Dar am pus mare accent pe respectarea acestor reguli și am reușit să facem o campanie pe care o văd foarte creativă. Este o campanie dusă decent de candidați, cu o singură excepție, pe care poate o discutăm după alegeri. Acum, atât eu cât și colegii mei de la FDGR ne concentrăm exclusiv pe proiectele noastre pe care le propunem sibienilor. Plecând de la ceea ce noi am făcut #împreună în ultimii ani în Sibiu și analizând ceea ce propunem pentru anii următori, cetățenii pot decide cui îi încredințează destinele orașului pentru următorii patru ani.

Care e cea mai mare dorință a dvs. legată de Sibiu?

Astrid Fodor: Îmi doresc ca Sibiul nostru să își continue drumul său propriu, să se dezvolte așa cum a făcut-o și până acum, în stilul său unic și adaptat la identitatea sa deosebită. Îmi doresc să văd finalizate proiectele pe care le-am început pentru că mă simt responsabilă față de sibieni, iubesc Sibiul și sunt mândră de acest oraș.

Și pentru că pe 27 septembrie mergem la urne, ce mesaj le transmiteți sibienilor?

Astrid Fodor: În primul rând îi îndemn să meargă la vot. E un drept și o obligație democratică. Au puterea uriașă acum, prin votul lor, să decidă cine le conduce orașul și județul. Sper că atunci când vor pune ștampila să conteze ceea ce am făcut eu ca primar, Forumul prin consilierii locali și județeni și ceea ce ne propunem să facem în următorii patru ani. Sper să voteze pentru continuitate și consecvență în dezvoltarea Sibiului nostru.

De ce ar trebui ca oamenii să vă dea credit în continuare pentru conducerea primăriei?

Astrid Fodor: Pentru că am demonstrat cu proiecte realizate că am capacitatea, energia și voința pentru a dezvolta Sibiul, așa cum și-l doresc ei, ca și comunitate. Pentru că mai sunt multe de făcut împreună, iar noi, cei de la Forumul German, avem deja viziunea și strategia, dar și experiență în administrația orașului și județului, un factor extrem de important în perioada economică dificilă ce se întrevede, ca urmare a pandemiei.