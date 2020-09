VIDEO – 100.000 de euro pentru viața Denisei – Colegii au făcut un flash mob pentru a strânge bani

⇓ Ascultă știrea ⇓

Elevii clasei a 3-a A de la Scoala Regina Maria Sibiu au organizat pe terenul de volei din Parcul Valea Aurie un eveniment de strangere de fonduri pentru colega lor Denisa. Parinti , prieteni, profesori, elevi, toti s-au adunat pentru a dansa impreuna pentru Denisa, sub indrumarea Silviei de la 24-FIT Aerobic-Fitness Sibiu.

Intalnirea a fost plina de energie, bucurie si speranta, pentru ca cei mici isi doresc enorm sa o aduca pe colega lor cat mai repede la scoala. Momentan Denisa participa online la ore si are parte de tot sprijinul colegilor si cadrelor didactice.

Denisa a fost diagnosticata in vacanta de vara cu Sindrom Ewing de perete toracic antero superior drept, un tip de tumora maligna rara. Tratamentul si operatia ei in strainatate necesita o suma de 100.000 euro, iar comunitatea locala a organizat deja diverse actiuni de stranger de fonduri. In cadrul evenimentului de sambata, colegii de clasa au reusit sa stranga peste 2000 euro si promit sa nu se lase pana nu vor avea toti banutii.

„Denisa este colegă de clasă cu fetița mea. Este o fetiță de 9 ani, preocupată de școală, joacă și este mereu cu zâmbetul pe buze. Noi suntem o clasă foarte unită, clasa Albinuțelor a doamnei Inv. Prof. Corina Mohanu. Denisa a venit la noi în clasă la începutul anului trecut, dar s-a atașat foarte repede de colectiv și noi de ea. De câte ori au fost evenimente la noi în clasă sau am participat la concursuri unde aveam nevoie de voturi, Deni era cea care se mobiliza, făcea afișe și le lipea pe stâlpi, pentru a fi sigură că strângem numărul câștigător de voturi. Un astfel de copil frumos este. Boala de care suferă este o boala rară și poate fi operată doar în afara țării. Cu toate că momentan este internata, abia așteaptă să înceapă școala și să-și revadă prietenii colegi și pe doamna învățătoare. Are un drum lung și greu de parcurs, dar îi putem fi alături. Are nevoie de sprijin financiar. Haideți să o ajutăm să revină în banca ei, alături de colegii ei! Orice ajutor, cât de mic contează!”, scrie Patricia Corcoveanu, una dintre mamele care se implica activ în campania de strângere de fonduri pentru Denisa.

Ajuta-ne și tu să o ajutam pe Denisa? O poți face aici:

IBAN BT:

RO70BTRLRONCRT0148547301

Beneficiar Tufis Cindrea Simona Alina

IBAN ING :

RO76INGB0000999910696994

Beneficiar Tufis Cindrea Simona Alina

PayPal – simona.cindrea@gmail.com

Donatii si sponsorizari se pot face si in cadrul Asociatiei Maini Unite si Crucea Rosie Sibiu