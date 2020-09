Astrid Fodor despre “dedesubturile” funcției de primar și relația sa cu Klaus Iohannis

⇓ Ascultă știrea ⇓

Pentru actualul primar, Astrid Fodor, în ultimii zece ani, dezvoltarea orașului Sibiu a fost prioritatea sa numărul unu, de multe ori fiind nevoită să lase pe planul secundar problemele personale sau activitățile ce îi fac plăcere, pentru că volumul de muncă a fost unul imens.

Funcţia de primar nu este una ușoară. Aceasta implică multe responsabilități, mai ales pentru o femeie. Astrid Fodor a declarat că perioada în care a fost primar interimar a fost cea mai dificilă.

„Pe de o parte pentru că interimatul nu îți dă legitimitate deplină, chiar dacă tu ai toate responsabilitățile și atribuțiile funcției. Acest aspect a fost exploatat de unii conducători de instituții în diverse feluri și așa unele demersuri sau proiecte au fost îngreunate. Pe de altă parte, a fost o perioadă în care contracte importante erau la final și trebuiau înnoite, prin proceduri de achiziție complicate. Concret, mă refer la contractul de salubrizare și problemele mari legate de acest subiect în toate cartierele de blocuri. O altă problemă complicată a fost proiectul Calea Verde, finanțat din fonduri externe, care a presupus introducerea tubulaturii în subteran pe cinci bulevarde importante. Toate trotuarele erau săpate în 2014 și 2015 când am preluat interimatul, cetățenii nu erau deloc mulțumiți, și pe bună dreptate. Săptămânal, împreună cu colegii din echipa tehnică, am mers pe șantiere, grăbind constructorul să finalizeze cât mai repede lucrările. Dar a trecut și prefer să îmi amintesc de cele bune, nu de cele rele.”, spune Astrid Fodor.

Primarul Municipiului Sibiu spune că în politică a ajuns datorită destinului

„Nu mi-am propus acest lucru. Dar pașii pe care i-am făcut m-au purtat în lumea politicii. Introducerea în această lume se datorează unui fondator al Forumului Democrat al Germanilor din România, prof.dr. Hans Klein, iar mentor mi-a fost domnul domnul Președinte Klaus Iohannis, doi oameni politici vizionari și cu coloană vertebrală. La ei, dar și la alți lideri FDGR, am văzut că politica se poate face și altfel, în folosul comunității și al orașului. De aceea m-a atras politica. Dar precizez că mă consider mai mult un om de administrație, decât un politician.”, spune primarul Fodor.

De asemenea, aceasta are și o relație destul de apropiată cu Președintele Klaus Iohannis, care îi oferă sprijinul.

Astrid Fodor a povestit și cum s-a cunoscut cu actualul președinte. „Pe domnul președinte îl cunosc de când activez în Forumul German. Din 2004 sunt consilier local al Sibiului și de atunci am început să lucrăm împreună. Domnul Președinte și-a dat seama că mă pasionează administrația și în 2008 mi-a propus funcția de viceprimar. A fost o onoare și o mare provocare pentru mine și nu am regretat niciodată. Am colaborat strâns, mi-a delegat atribuții importante și da, a fost o colaborare foarte bună. Îl admir pe președintele Iohannis pentru calitățile profesionale evidente, dar și pentru cele umane, fiind un om echilibrat, de cuvânt, foarte calm și cu un comportament elegant. Un domn, în adevăratul sens al cuvântului. Mă bucur că ținem legătura constant, chiar dacă știu cât de ocupat este. Nu îmi aduc aminte să fi pus vreodată un alt oraș deasupra Sibiului sau să-și fi denigrat orașul. La Primărie vine mai rar, dar este foarte bine informat despre proiectele orașului. Îl țin la curent și eu cu cele importante și știu că este mulțumit de direcția în care se îndreaptă Sibiul. Petrece multe weekenduri în Sibiu, deci vede și personal cum merg lucrurile. Alegerea orașului ca gazdă pentru Summitul european din 2019 și crearea comandamentului NATO în Sibiu nu a fost întâmplătoare, ci rezultatul felului în care evoluat Sibiul an de an și a încrederii pe care domnia sa, dar și ceilalți decidenți au avut și o au în potențialul Sibiului.”, a mai spus Astrid Fodor.