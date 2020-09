Cine este Astrid Fodor ca om și ce hobby-uri are – „Sunt gurmandă și asta spune tot”

⇓ Ascultă știrea ⇓

Actualul primar al Municipiului Sibiu, Astrid Fodor, candidează pentru un nou mandat la conducerea Sibiului. Cu toții am auzit de Astrid Fodor ca și primar, dar știm foarte puține lucruri despre ea ca și cetățean al Municipiului Sibiu.

Dincolo de funcția oficială, primarul Astrid Fodor este o persoană complexă și multilaterală, cu pasiuni deosebite în materie de muzică și film și o adevărată gurmandă.

Aceasta a mai declarat că din cauza lipsei de timp, nu mai are timp de plimbări în sensul adevărat al cuvântului, dar încearcă pe cât posibil să o facă, deoarece iubește mult Sibiul. „Combin utilul cu plăcutul, rezolvând și anumite sarcini. Iubesc centrul istoric, orașul de sus, dar și orașul de jos, cu vibrația și energia lui aparte. Aș vrea ca timpul să îmi permită să merg mai mult pe jos, dar, din economie de timp și pentru punctualitate folosesc mai mult mașina. Țin mult la punctualitate.”, spune Astrid Fodor.

Atunci când are ocazia, doamna Fodor preferă mersul pe jos, în schimbul mijloacelor de transport

Aceasta motivează opțiunea prin faptul că distanțele sunt scurte în Sibiu și, pe jos observă mai bine detaliile și problemele din spațiile publice. De-a lungul anilor în care s-a aflat în fruntea administrației locale sibiene, Astrid Fodor a investit mult în infrastructură sportivă și a sprijinit sportul. „Sportul este una dintre prioritățile noastre și avem proiecte importante în derulare și planificate. Îmi plac sporturile care te prind și te ridică din scaun uneori. Mă uit rar, dar îmi place o partidă bună de fotbal. Inclusiv unele meciuri jucate de FC Hermannstadt m-au entuziasmat. Baschetul e la rândul lui spectaculos și antrenant și sunt la fel de mândră ca toți ceilalți sibieni de rezultatele foarte bune ale echipei CSU Sibiu din ultimii ani.”, a mai adăugat primarul Municipiului Sibiu.

Ce îi displace lui Astrid Fodor în oraşul Sibiu

„Nu mi-au plăcut unele cartiere de blocuri, când le-am vizitat înainte de modernizare. Aspectul acela învechit, cu vegetație dezordonată, grădini de zarzavat în spatele blocurilor, alei cu gropi, și mașini parcate peste tot – mi-a displăcut. De aceea mi-am și propus, și mă bucur că am reușit, să modernizăm cartierele vechi de blocuri. Suntem aproape la finalul proiectului și diferența ca aspect și funcționalitate e de la cer la pământ. În rest, am descoperit în acești ultimi ani zone foarte frumoase în tot Sibiul, nu doar în centru. Spre exemplu, în cartierul Valea Aurie, apropierea de parc creează zone foarte plăcute, cu multă verdeață. În cartierul Hipodrom am transformat câteva zone virane în zone de odihnă, am plantat arbori, arbuști și flori și acum arată foarte bine și sunt pline de oameni. Dioda s-a schimbat radical după lucrări. Un alt exemplu este cartierul Gușterița care, odată cu toate modernizările de străzi, arată tot mai bine. Sibiul e din ce în ce mai frumos și mă bucur că am contribuit și eu, împreună cu colegii din FDGR, la aceasta.”, a mai spus Astrid Fodor.