Daniela Cîmpean: “Avem curajul să ne asumăm proiecte majore!”

Consiliul Județean Sibiu și Ministerul Transporturilor prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) au semnat vineri PARTENERIATUL DE IMPLEMENTARE PENTRU REALIZAREA VARIANTEI OCOLITOARE SIBIU SUD (Centura Sud a municipiului Sibiu), în prezența vicepremierului României, Raluca Turcan, și a ministrului Transporturilor, Lucian Bode. Documentul a fost semnat de președinta Consiliului Județean Sibiu, Daniela Cîmpean, și de directorul general CNAIR, Mariana Ioniță.

“Avem curajul să ne asumăm proiectele majore de care are nevoie Sibiul și nimic, cu atât mai puțin munca multă pe care o vom avea de dus, nu ne demobilizează! Consiliul Județean și-a asumat noul Spital Județean în vremuri în care, pentru unii, acest proiect era doar un vis frumos, iar pentru alții, doar o promisiune de campanie. Am obținut terenul, am realizat documentația și astăzi avem avizele și garanția Guvernului României că Spitalul Județean se va face. Ei bine, în aceeași logică acționăm și în cazul Variantei Ocolitoare Sibiu-Sud. Este un proiect de importanță vitală și ni-l asumăm în numele locuitorilor” spune Daniela Cîmpean.

Parteneriatul semnat vineri la Sibiu prevede implementarea proiectului variantei ocolitoare în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare și va face parte, ca anexă, din contractul de finanțare.

De asemenea, documentul prevede rolurile și responsabilitățile fiecărei părți. CNAIR va gestiona exproprierile, auditul de siguranță, accesarea finanțării, recepția și va prelua în administrare obiectivul, iar Consiliul Județean Sibiu își asumă procedurile pentru studiul de fezabilitate, documentațiile necesare supervizării, proiectării, execuției și altele, se va ocupa de monitorizare, decontări, de elaborarea cererilor de prefinanțare, rambursări etc. Cererea de finanțare va fi pregatită de CNAIR.

Consiliul Județean Sibiu a realizat deja, la inițiativa Danielei Cîmpean, consultări publice pe tema Centurii Sud a municipiului Sibiu și studiul de prefezabilitate. În urma acestora, la momentul actual, Consiliul Județean Sibiu are două scenarii de trasee, de lungimi diferite: unul care subtraversează zona protejată Pădurea Dumbrava și altul care ocolește această zonă. În ambele situații, traseele străbat teritorii aflate în raza administrativă a comunei Cristian, comunei Poplaca, comunei Rășinari, municipiului Sibiu, orașului Cisnădie și comunei Șelimbăr. Aceste scenarii vor fi luate in calcul la momentul realizării studiilor de fezabilitate.

“Noi am făcut deja pași însemnați spre realizarea acestei investiții. Ne preocupă alegerea celei mai bune variante, una care să asigure cele mai bune conectivități, să respecte mediul și să genereze dezvoltare în viitor. Ca și până acum, toți pașii pe care îi vom face au să fie rezultatul discuțiilor cu cetățenii, cu specialiștii în domeniu și cu administrațiile din jurul Sibiului, așa cum este și normal” – a spus Daniela Cîmpean.

Tot vineri a avut loc, în prezența vicepremierului Raluca Turcan, a ministrului Transporturilor, Lucian Bode, și a președintei Consiliului Județean Sibiu, Daniela Cîmpean, semnarea la Mediaș a documentului similar referitor la realizarea Centurii municipiului Mediaș.

“Locuitorilor din Mediaș li s-a promis această lucrare de prea multe ori. Astăzi, împreună cu primarul Gheorghe Roman, facem un pas concret, unul rezultat din implicarea continuă a vicepremierului Raluca Turcan în asumarea acestui demers la nivel central și din preocuparea reală pe care Primăria Mediaș a demonstrat-o față de acest subiect de când Gheorghe Roman a preluat administrarea orasului” – a spus Daniela Cîmpean, președinta Consiliului Județean Sibiu.

Vicepremierul României, Raluca Turcan, a susținut cele două proiecte la nivel guvernamental și este unul dintre promotorii parteneriatelor între Executiv și autoritățile locale din România.

“Eu cred că toate autoritățile profesioniste care îi respectă pe locuitori vor iniția astfel de proiecte, pe modelul Sibiului. Misiunea noastră, a Guvernului României, este să le fim alături, să dezvoltăm ceea ce ar fi trebuit să creeze guvernele dinaintea noastră, anume parteneriate solide, oneste și concrete cu primăriile și consiliile județene care au inițiativă, care muncesc pentru oameni. Consiliul Județean Sibiu, Primăria Mediaș, multe alte primării din județul Sibiu au înțeles că acum au ocazia de a demonstra viziune. Acum, când avem un guvern care sprijină actul administrativ de performanță, pus cu adevărat în slujba oamenilor!” a spus Raluca Turcan, vicepremierul României.