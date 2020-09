VIDEO Interviu cu tânărul sibian bolnav de cancer – Sebastian are nevoie de orice ajutor pentru a trăi

6 min = 360 secunde. Știu, trăim cu toții în epoca “n-am timp” dar Sebastian (19 ani) chiar nu mai are vreme… Are cancer la CREIER, cancer TESTICULAR, cancer la PLĂMÂNI, cancer la STOMAC.Cont ron:BACILA SEBASTIAN ANDREIRO04RNCB028415691014 0001RNCBROBUCont euro: BACILA SEBASTIAN ANDREIRO09RNCB0284156910140008RNCBROBUREVOLUT:LT75 3250 0163 0392 4201 ibanul de la revolut și 0756404658 (ăsta-i telefonul lui Sebi)http://paypal.me/SebastianBacilasebastianbacila76@gmail.comP.s.: Ne-ar ajuta f mult influencerii și presa dacă ar populariza cazul lui.

