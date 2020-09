VIDEO: Sibianul care a făcut senzație pe scena X Factor – A rupt cu piesa „Arată-i c-o iu…”

⇓ Ascultă știrea ⇓

Marius Amariei, un tânăr din Sibiu, a reușit să aducă un vibe cu totul nou pe scena de la X Factor. A cântat, a dansat și a transmis energia lui chiar și celor care l-au privit din spatele ecranelor. Piesa pe care a cântat-o a fost și ea una deosebită, cum rar auzi la televizor. O piesă vibrantă, cu mesaj și cu un joc de cuvinte hazliu.

Energie pe scena X Factor

Sibianul Marius Amariei a reușit să facă juriul de la X Factor să zâmbească și a ridicat publicul în picioare, la dans. Piesa aleasă și energia debordantă i-au fascinat pe toți. Marius a umplut scena, chiar dacă a cântat de unul singur.

Tânărul spune că nu s-ar fi înscris la X Factor, dar a ajuns acolo în urma unei întâmplări fericite. „Nu avem nici cel mai mic gând să particip la concursuri de genul acesta, pentru că am mai avut experiențe și probabil nu a fost neapărat pe gustul meu. Culmea, când nu mă așteptam, am fost contactat de către o veche cunoștință pe care am cunoscut-o mai demult la o seară de karaoke într-un local din Sibiu.

Mi-aduc aminte de acea seară. Era un tip nou ce făcea karaoke și nu avea piesa pe care eu voiam inițial să o cânt. Am văzut întâmplător, la el în playlist, piesa „Arată-i c-o iu…” și am fost super surprins că există varianta de karaoke la o calitate bună. Fiind o piesă românească modernă, mi-a plăcut energia și mesajul pe care îl transmite de când am auzit-o, dar am fost surprins că există varianta de karaoke și am cântat-o cu drag!”, povestește Marius.

Please enable JavaScript



Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Versuri pe care rar le auzi la TV

Deși este o piesă pe care nu o auzi la radio sau TV, juriul a simțit bucuria și mesajul hazliu al versurilor. Așa cum spune și Marius, limba română are o frumusețe aparte. Când a fost contactat să participe la X Factor și să cânte piesa „Arată-i c-o iu…” nu a stat deloc pe gânduri. „Am fost contactat prin primăvară, mi s-a spus că există șansa să se filmeze și dacă aș fi dispus să particip. Am spus că da, ar putea să fie o experiență cel puțin interesantă, mai ales pentru că mi-a recomandat să cânt piesa „Arată-i c-o iu…” de la Ska-nk, piesă pe care m-a auzit cântând-o în acea seară de karaoke, iar momentul a fost pentru mine…<<No Ni!>>. Nici nu mi-ar fi trecut prin cap vreodată! O piesă cu energie, o piesă românească! Și asta a făcut să mă duc acolo, știind că o să fie ceva autentic, cu un joc de cuvinte ce poate cauza diverse reacții, dar, la urma urmei, aceasta este frumusețea limbii române”, spune Marius.

„Privirea lui Ștefan Bănică m-a încurajat”

Chiar dacă nu a trecut în etapa următoare, Marius spune că experiența X Factor a fost una frumoasă. S-a simțit încurajat de juriu, în special de Ștefan Bănică. „Bucuria și vibe-ul pe care le-am simțit și le-am transmis pe scenă au fost pentru mine cea mai mare realizare. Toată lumea râdea, toată lumea dansa. Efectiv m-am simțit extraordinar de încurajat de privirea lui Ștefan Bănică. Mă privea omul cu un entuziasm și cu un drag că vede atâta dezlănțuire pe scenă, și fizic și verbal. Am și spus, nu am transpirat degeaba, misiunea a fost îndeplinită, oamenii s-au bucurat”, mai spune sibianul.

Please enable JavaScript



Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

„M-a văzut mamaie la televizor!”

Nu doar jurații și publicul au fost încântați de apariția lui Marius, ci și oamenii de acasă, care au privit show-ul la televizor. Tânărul povestește că bunica lui a fost foarte mândră de el. „Am realizat cât de mulți oameni au putut fi deconectați de la ce sunt de obicei și au început să râdă, să se bucure. Inclusiv mamaie mi-a spus <<am râs cu prietenele mele din sat>>. De mic mi-am dorit să mă vadă mamaie la televizor. M-a văzut așa cum sunt, dezlănțuit și cu mult curaj”, povestește tânărul.

Marius Amariei este obișnuit cu scena. Este implicat în proiectul ThisObey și, alături de colegii lui, Andrei și Lazi, îi încântă, de fiecare dată, pe cei care vin la concertele lor. „Mi-a fost indiferent dacă voi merge în etapa următoare. Poate că ce-am avut de făcut, am făcut acolo. Pentru mine, asta este o motivație să merg mai departe cu ThisObey”, încheie sibianul.