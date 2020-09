Adrian Bibu și primarii din jurul Sibiului susțin înființarea zonei metropolitane

⇓ Ascultă știrea ⇓

Candidatul PNL la funcția de primar al Sibiului, Adrian Bibu, a postat un mesaj de susținere a înființării Zonei Metropolitane, mesaj în care apar majoritatea primarilor din vecinătatea Sibiului.

Primarii din Cisnadie, Șelimbăr, Cristian, Rășinari și Șura Mică îi îndeamnă pe sibieni să voteze cu Adrian Bibu pentru ca proiectul Zonei Metropolitane să se materializeze.

“Înființarea Zonei Metropolitane Sibiu este impusă nu doar multitudinea de probleme apărute, ci și de nevoia unui semnal public clar transmis locuitorilor. Municipiul Sibiu are datoria de a spune (și de a demonstra!) categoric că este motorul dezvoltării întregii zone și că participă la soluții indiferent de motivele care au cauzat problemele. Distanțarea una de cealaltă a administrațiilor este contraproductivă și nu poate continua din cauza lipsei de claritate a unor reglementări (precum Legea Zonelor Metropolitane) și cu atât mai puțin din motive de orgolii personale.

Cred în abordări responsabile, în folosul oamenilor. Zona Metropolitană trebuie înființată și inițierea acestui demers este angajamentul meu”- susține Adrian Bibu.

Candidatul liberal spune că, din punct de vedere juridic, Zona Metropolitană trebuie să fie o asociație de dezvoltare intercomunitară (ADI) înființată de administrațiile locale (Sibiu, Cisnadie, Șelimbăr, Roșia, Șura Mare, Șura Mică, Cristian, Poplaca, Rășinari). La această structură pot adera pe parcurs, cu acordul membrilor, și alte unități administrativ-teritoriale care nu au participat la înființare și ale căror interese coincid cu cele ale Zonei Metropolitane.

“Primul subiect cu privire la care se poate lua o decizie în interiorul parteneriatului Zonei Metropolitane este transportul în comun. Avem exemple în țară care ne pot ajuta, dar care ne pot și preveni în legătură cu greșelile de abordare a acestei chestiuni.

Dincolo de acest prim pas, direcții precum coeziunea teritorială, dezvoltarea urbanistică, finanțarea sau cofinanțarea proiectelor de interes comun, gestionarea elementelor comune de infrastructură, elaborarea strategiilor de dezvoltare trebuie avute în vedere în cadrul Zonei Metropolitane. Am convingerea că inclusiv subiecte precum dezvoltarea infrastructurii școlare, politica locuințelor sociale și altele pot face obiectul unor abordări metropolitane” – declară Adrian Bibu .

Candidatul liberal este convins că și Consiliul Județean Sibiu, condus de președinta Daniela Cimpean, se va implica în această asociere.

“Colaborarea dintre autoritățile locale o să fie, fără îndoială, completată prin implicarea Consiliului Județean Sibiu. Din acest punct de vedere, am văzut că președinta Daniela Cimpean și-a asumat fără rețineri obiective ample: noul Spital, Centura Sud, gestiunea deșeurilor etc și am garanția că o va face în continuare. Zona Metropolitană Sibiu este străbătută de drumuri judetene (cartierul Arhitectilor, Poplaca-Poligon etc), iar colaborarea cu autoritatea județeană este esențială în conceptul de dezvoltare” – mai spune candidatul PNL la funcția de primar al Sibiului.

Primarii Gheorghe Huja (Cisnadie), Marius Grecu (Șelimbăr), Valentin Ristea (Șura Mică), Ioan Seuchea (Cristian), Bucur Bogdan (Rășinari) susțin înființarea Zonei Metropolitane și pe Adrian Bibu, convinși fiind că “vecinii”, împreună , pot rezolva problemele.

“Trebuie să gândim “mare”, iar acest lucru se poate numai alături de vecini. Contează prea puțin de ce nu s-au întâmplat până acum unele lucruri. Important este ca de acum încolo să lucrăm împreună pentru a preîntâmpina problemele și nu separat ca sa le rezolvam după ce apar”- spune Bibu.