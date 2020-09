Chirurgul sibian Radu Fleacă, despre experiența sa cu Covid-19 – “Nu trebuie să avem nici o psihoză, dar nu este o glumă, e o boală serioasă”

⇓ Ascultă știrea ⇓

Noul coronavirus nu ține seama de nume, rang, meserie, statut social sau apartenență politică atunci când ”atacă”. Zeci de cadre medicale din județul Sibiu au suferit experiența COVID-19, iar printre ele se află și renumitul chirurg sibian, Radu Fleacă.

Chirurgul este cunoscut în lumea medicală datorită operațiilor minim invazive pe care le realizează cu succes și datorită inovațiilor din domeniul medical. Acum aproximativ o lună, acesta a fost confirmat pozitiv cu Sars-CoV-2. Acum, acesta este vindecat și perfect sănătos. Acesta a mai menționat faptul că boala nu este o glumă și trebuie tratată cu seriozitate

“Nu trebuie să avem nici o psihoză, dar nu este o glumă, e o boală serioasă, care poate şi crează probleme dificile. Vorbesc din punct de vedere al pacientului care a trecut prin aşa ceva, virusul lasă amprenta asupra capacităţii fizice şi psihice pentru o perioadă mult mai lungă decât o gripă. Înca nu se știe cum este evoluția acestui virus și a pacienților, a imunității, sunt o grămadă de necunoscute, dar nu sunt eu cel mai in măsura să ofer date științifice despre acest lucru. ”, a declarat Radu Fleacă, în cadrul unei conferințe de presă.

Confuntându-se în fiecare zi cu diverse cazuri de boală, printre care se numără și pacienții cu coronavirus, cadrele medicale știu și respectă cu strictețe regulile de protecție, dar uneori se pare că nu este suficient. Chirurgul sibian a spus că nu știe de unde a luat boala.

„Noi cred că ne protejăm cel mai mult, eu personal am purtat mereu masca, chiar şi afară, nu am fost în spaţii aglomerate. Nu ştiu de unde am luat boala, dar mă bucur ca nu am transmis-o mai departe decât soției mele.”, a mai adăugat chirurgul sibian.

Vă reamintim că, până la jumătatea lunii septembrie, în rândul personalului medico-sanitar din județul Sibiu, de la începutul pandemiei au fost confirmate pozitiv în urma testării SARS CoV-2 un număr de 216 persoane. Dintre acestea 2 persoane au decedat, iar 183 au fost declarate vindecate.