Gafa monumentală la Slimnic – Primarul și colaboratorii, în vizită la o centenară fără mască de protecție

Gafa monumentală a primarului din Slimnic. S-a dus s-o viziteze pe cea mai vârstnică locuitoare a satului Ruși, pentru a-i oferi o diplomă aniversară odată împlinirea a 100 de ani de viață, însă a uitat de măsurile de protecție împotriva infectării cu noul coronavirus.

Locuitorii din Slimnic au scăpat, sâmbătă, de masca de protecție. Timp de două săptămâni, din cauza creșterii cazurilor de coronavirus, au fost obligați să o poarte în toate spațiile deschise. „Purtarea măștii în toate spațiile deschise de pe raza localității Slimnic nu va mai fi obligatorie, începând de mâine, 19.09.2020, orele 00:00”, a anunțat, vinerea trecută, Andreea Ștefan, purtătorul de cuvânt al Prefecturii Sibiu.

De curând, edilul din Slimnic, dar și viceprimarul, s-au dus să o viziteze pe cea mai în vârstă locuitoare din satul Ruși, cu ocazia aniversării a o sută de ani. I-au oferit o diplomă, flori și un tort, s-au fotografiat cu ea, însă au uitat de regulile minime împotriva răspândirii noului coronavirus, și anume: distanțare și masca de protecție.

„Diplomă aniversară pentru împlinirea a 100 de ani de viață!!! Cea mai vârstnică locuitoare a satului Ruși, comuna Slimnic, doamna STOIA MARIA, născută la data de 20 septembrie 1920, a sărbătorit centenarul vârstei sale, duminică, alături de autoritățiile publice locale, reprezentate prin Primarul și Viceprimarul Comunei Slimnic”, se arată pe pagina de Facebook a Primăriei Slimnic.

Gafa primarului Ioan Șurean a fost taxată imediat de cei care au văzut postarea de pe Facebook. „Fără mască, distanțare fizică nulă, vor să fie siguri că nu mai apucă 101 ani”, „La mulți ani! Dar lipsește masca de protecție, stimați domni”, „Foarte trist că mergeți la o doamnă de 100 de ani fără mască, fără nimic”, sunt doar câteva dintre comentarii.

Ce spune primarul

Ora de Sibiu a luat legătura cu primarul Ioan Șurean, pentru a explica situația. Edilul mărturisește că s-au pozat și cu mască de protecție, însă li s-a părut mai uman să le posteze pe cele fără mască. „Doamna e din satul Ruși, dar în prezent locuiește la fiica ei, în Sibiu. Am venit la Sibiu să o vizităm (…). Sincer vă spun, am poze cu mască, cu masca de protecție am stat. Dar toți ne-au zis că e penibil să apărem așa. Chiar și fata bătrânei ne-a spus că ar trebui să ne vedem, să ni se vadă fețele. În plus, am fost numai trei persoane. (…) O să postăm pe Facebook și pozele cu masca de protecție”, a spus primarul.

Sursa foto: Facebook/ Primaria Slimnic