Liderul Sindicatului Tursib îndeamnă membrii să-l voteze pe Adrian Bibu

Conducerea Sindicatului Dumbrava Transport Public Local Sibiu, care reprezintă interesele angajaților Tursib, își îndeamnă membrii să-l voteze pe Adrian Bibu la alegerile locale.

Într-un comunicat de presă, conducerea Sindicatului DUMBRAVA – Transport Public Local Sibiu anunță că a analizat platformele program ale celor care aspiră să conducă orașul și, drept urmare, își îndeamnă membrii să îl voteze pe Adrian Bibu.

“Sindicatul nostru, membrii organizației și familiile noastre – cu toții suntem interesați de viitorul Sibiului. De aceea, pentru prima oară, am decis ca urmare a studierii platformelor și în urma discuțiilor interne, să transmitem atât un mesaj în legătură cu prezența la vot, cât și unul de susținere a unui candidat”, spune președintele Sindicatului Dumbrava, Alin Poabar.

Îîn comunicatul de presă se mai arată că „Sibiul are nevoie de o întinerire la nivelul administrației publice municipale, una care să transmită un nou suflu angajaților Primăriei, instituțiilor din subordine și companiilor de servicii publice și de aceea Sindicatul Dumbrava îndeamnă întreaga comunitate să participe masiv la vot.

Înțelegem condițiile sanitare impuse, dar considerăm că acestea nu sunt un motiv de descurajare a prezenței cetățenilor la scrutinul local, ci un motiv în plus de responsabilitate. De asemenea, Sindicatul Dumbrava Transport Public Local al angajatilor Tursib, îi îndeamnă pe sibieni să acorde votul pentru primar al Sibiului Dlui Adrian Bibu”.

“Credem într-un restart și am fost convinși de platforma și proiectele domnului Adrian Bibu. Considerăm că are energia și vârsta potrivite unei asemenea funcții, că are susținerea unui partid suficient de puternic în plan județean și național și că este, astfel, candidatul potrivit”, mai spune Alin Poabar, liderul Sindicatului Dumbrava.

Sindicatul Dumbrava reprezintă interesele salariaților Societății de Transport Public Local Sibiu SC.TURSIB SA este afiliat la Federația Transloc România și Confederația B.N.S.