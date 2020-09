Robert Krafft – Priorități pentru infrastructura de bază a Cisnădiei

⇓ Ascultă știrea ⇓

Apă şi canal la Cisnădioara

Demersurile pentru introducerea reţelei de apă-canal în localitate au început încă din anii 90. Totuși, singurul program care a adus Cisnădioara mai aproape de împlinirea visului numit „Apă şi canalizare” a fost PHARE 2006, când au fost alocaţi un milion de euro, însă proiectul a fost respins de Consiliul Local, deoarece nu a fost aprobată cofinanțarea în valoare de 1.200.000 EUR. 15 consilieri au votat cu „Da” proiectul de returnare a fondurilor nerambursabile europene. Această cofinanțare a fost așteptată mai apoi de la Guvern și cum ea nu a venit, s-a pierdut și milionul de EUR precum și speranța locuitorilor din Cisnădioara. Cinci ani de muncă, planuri, aprobări, autorizații și mari speranțe s-au dus pe apa sâmbetei.

Viceprimarul Gheorghe Huja a spus la acea vreme: „Proiectul de buget prevede venituri totale de 7,5 milioane de euro. Acel milion de euro alocat pe canalizare nu poate fi utilizat. Ce facem, băgăm doar o țeavă în pământ, apoi astupam, săpăm iarăși când avem bani de branșamente, astupam din nou și iarăși săpăm când mai avem bani și pentru apă? Dacă am face împrumut nu am mai avea niciun ban de investiții în Cisnădie”. Și apoi s-au văzut investițiile: echipa de handbal, reconfigurare centru, etc.

Mult mai târziu în timp, în strategia de dezvoltare 2013-2016 a societății Apă Canal SA Sibiu s-au implementat următoarele obiective:

1. Reabilitarea stației de tratare Sibiu Sud (vom vorbi mai târziu despre importanța acestei stații și în contextul cartierului Izvor)

2. Conducte de aducțiune și rezervoare de apă pentru localitățile Cisnădie și Rășinari.

În imagine, traseul apei potabile de la Stația de tratare Sibiu Sud, către Rășinari și Cisnădioara.

Ulterior, societatea Apă Canal SĂ Sibiu a aplicat la P.O.I.M. – Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, cu un proiect de extindere şi reabilitare a infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţele Sibiu şi Braşov, proiect în care urmează să se implementeze într-un final rețelele de apă-canal în localitatea Cisnădioară.

De ce nu sunt acoperite toate străzile în acest proiect?

Valoarea totală a proiectului de extindere și modernizare a infrastructurii de apă și canalizare în cele două județe (Sibiu și Brașov ) este estimată la ~ 175 milioane de euro. În cadrul acestui proiect va fi adusă apă și spre Cisnădioara, de la unul din bazinele de retenție construite odată cu aducțiunea pentru localitățile Cisnădie și Rășinari. Având în vedere condițiile impuse de Comisia Europeană, respectiv costul de investiție pe cap de locuitor (iar în Cisnădioara o mare parte dintre locuitori nu și-au înregistrat domiciliul de rezidență în localitate), acest proiect va acoperi doar o parte din străzi (partea centrală , mai aglomerată), atât cât au permis regulile finanțării europene. Va fi însă un sistem funcțional, respectiv se va asigura rețeaua principală de alimentare cu apă potabilă și se va realiza evacuarea apelor de canalizare înspre rețeaua de canal a Cisnădiei.

Este nevoie, astfel, ca primăria Cisnădie să bugeteze și să pregătească extinderea rețelelor de apă și canalizare pe toate străzile ce nu sunt prinse în acest proiect. De asemenea, folosind momentul săpăturilor necesare în acest scop ar fi cazul că toate cablurile, momentan terestre, de utilități (curent și internet) să fie introduse subteran așa cum scrie și în regulamentul de urbanism. Primăria Cisnădie trebuie să joace rolul de coordonator al acestui proiect, în calitatea sa de beneficiar final, chiar dacă proiectul a fost demarat de către societatea Apă Canal Sibiu, în calitate de ordonator de credite. Până la urmă, utilizatorii finali sunt cetățenii din Cisnădioara!

Apă potabilă pe Strada Izvorului

S-a vorbit prea puțin despre cazul lucrărilor de extindere a rețelelor de apă în zona străzii Izvorului. Paradoxal, deși această stradă este foarte aproape de stația de tratare Sibiu Sud și investiția nu este așa de mare, primăria Cisnădie a întârziat nepermis finanțarea aducțiunii necesare celor ~ 30 familii care s-au mutat în acel complex în 2011. 9 ani în care Primăria n-a făcut nimic pentru aceste familii, momentan construcțiile lor fiind cuplate la o rețea de apă tehnică (apa brută, netratată) ce vine dinspre Sadu către stația de tratare Sibiu Sud.

În imagine traseul previzionat al rețelui de apă potabilă pentru locuitorii de pe strada Izvor.

Există desigur și posibilitatea alimentării cu apă potabilă a acestor locuințe din rețeaua de apă potabilă a Cisnadiei , fiind necesară realizarea unei stații de pompare și înlocuirea rețelei de distribuție în această zonă.

Canal în Cartierul Arhitectilor

Rețelele de apă și canalizare au fost realizate de către dezvoltatorii imobiliari fără a avea, în cele mai multe cazuri, avize de specialitate iar rețelele interioare de distribuție din cartier au fost realizate în cea mai mare parte fără un aviz de la Apă Canal Sibiu SA și fără a se avea în vedere corelarea dezvoltărilor imobiliare succesive din zonă.

În acest moment, nimeni nu are o imagine de ansamblu a ceea ce există în cartierul Arhitecților. Principalul administrator al infrastructurii, societatea Acvapur Dam SRL, ar trebui să colaboreze cu primăria Cisnădie și societatea Apă Canal Sibiu SA pentru trecerea rețelei de canal în administrarea societății Apă Canal. Pentru realizarea acestui lucru e nevoie de proiecte de investiții. Principalul scop al acestor investiții ar fi canalizarea apelor pluviale înspre râul Seviș și colectarea apelor reziduale menajere înspre Stația de Tratare Mohu (prin intermediul canalizării comunei Șelimbăr – Apă Canal Sibiu având în acest sens un proiect de majorare a capacității de colectare a canalizării din Șelimbăr). Astfel, ar putea fi eliminată stația de epurare existentă a cartierului Arhitecților (stație aflată în proprietatea Acvapur Dam SRL), care este subdimensionată și nu respectă legislația în vigoare. În imagine, cu galben, traseul previzionat al rețelei de canal și apa pluvială.

Am studiat în amănunt această situație, am discutat cu toți responsabilii și factori de decizie și voi face toate eforturile posibile ca această situație halucinantă pentru anul 2020 să fie, în sfârșit rezolvată. Vă aștept la urnele de vot în 27 septembrie, ca să aducem împreună orașul Cisnădie în secolul XXI – Robert Krafft, candidatul FDGR la Primăria Orașului Cisnădie.

Mai multe detalii despre programul electoral găsiți pe https://krafft.ro