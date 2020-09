Strângere de fonduri pentru Sebastian Băcilă, tânărul de 19 ani cu cancer

⇓ Ascultă știrea ⇓

Sebastian Băcilă, tânărul sibian în vârstă de 19 ani, care se luptă cu cancerul, are în continuare nevoie de noi. Luni întregi nu a cerut nimănui ajutorul, din teama de a nu fi judecat ori marginalizat. Acum însă speră că oamenii vor dona pentru a-l salva.

Sebi e diagnosticat cu patru tipuri de cancer

Sebastian, un tânăr de 19 ani din Sibiu, și-a dorit din tot sufletul să devină medic. Mereu silitor și consecvent, băiatul, fost elev al Colegiului Național „Octavian Goga”, a aflat că are cancer cu doar câteva zile înainte de marele examen de la Medicină. Boala a debutat în 2019, cu o tumoră germinală seminomatoasă de tipul seminom pur. Termeni greu de „digerat” chiar și pentru un viitor medic. Cu toate că vestea că are cancer a fost de-a dreptul fulgerătoare, Sebastian nu s-a lăsat intimidat și s-a înhămat la o luptă pe care nu mulți pot s-o ducă cu zâmbetul pe buze. A fost diagnosticat cu patru tipuri de cancer: cancer la creier, cancer testicular, cancer la plămâni și cancer la aorta abdominală.

Strângere de fonduri pe Facebook

Oamenii care i-au auzit povestea au dorit să îl ajute. S-a creat și o strângere de fonduri pe Facebook, unde peste 300 de persoane au donat mai bine de 38.000 lei. Este în continuare nevoie de bani, astfel că cei care doresc pot contribui la salvarea tânărului de numai 19 ani.

Sebi are nevoie URGENT de ajutor financiar. E șansa lui la VIAȚĂ! Speranța vine de la Clinica de Oncologie din Turcia unde costurile variază, în funcție de tratament, zile de spitalizare, intervenții chirurgicale între 60.000 – 1.000.000 euro.

Cont ron: BACILA SEBASTIAN ANDREI RO04RNCB028415691014 0001 RNCBROBU

Cont euro:

BACILA SEBASTIAN ANDREI

RO09RNCB0284156910140008

RNCBROBU

REVOLUT: LT75 3250 0163 0392 4201 (iban Revolut), număr telefon: 0756404658