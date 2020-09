Ion Alexandru: „Șelimbărul depinde de votul dumneavoastră! Pe 27 septembrie, alegeți PRO România!”

⇓ Ascultă știrea ⇓

Campania electorală pentru alegerile locale se apropie de final și, evident, a fost o perioadă atipică. Noul coronavirus a adus provocări și în politică, însă, de departe, cea mai mare provocare va fi data de 27 septembrie. Este ziua de care depinde viitorul românilor.

„Ne apropiem cu pași repezi de ziua de duminică, 27 septembrie. Este un moment pe care îl așteptăm, mulți dintre noi cu nerăbdare, pentru că este ocazia să votăm pentru a schimba Șelimbărul. În primul rând vreau să le mulțumesc șelimbărenilor pentru felul în care m-au susținut și întâmpinat pe străzile localității. Am văzut probleme pe care deja le știam și care se găseau în programul meu electoral, însă am descoperit, de la fiecare cetățean în parte, că avem multe lucruri de făcut împreună. Vom începe proiectele pentru Șelimbăr, așa cum am mai spus, doar cu sprijinul dumneavoastră, al cetățenilor. Votul pe care îl veți acorda pe 27 septembrie va face diferența și va decide dacă localitatea rămâne pe loc sau se îndreaptă către dezvoltare, așa cum este normal. După cum v-am cunoscut, dragi șelimbăreni, sunt convins că vă doriți proiecte importante, că vreți transport public în comun, campus școlar, învățământ digitalizat, bază de agrement în zona lacurilor Șopa, că vă doriți dezvoltarea parcului industrial ori a unui parc foto-voltaic. Sunt inițiative pe care vi le-am prezentat în această campanie și știu că votul dumneavoastră se va îndrepta către realizarea lor. Mai am o singură rugăminte: să vă protejați pe dumneavoastră și pe cei din jur în ziua alegerilor. Știu că veți merge la vot pentru că sunteți cetățeni responsabili și vă doriți o schimbare”, este mesajul transmis de Ion Alexandru, candidatul PRO România la funcția de primar al comunei Șelimbăr.

Ion Alexandru este cel mai tânăr candidat al partidului pentru alegerile locale în Sibiu. Nu a mai făcut politică până acum, axându-se doar pe proiectele profesionale pe care le-a dezvoltat de-a lungul timpului. Îndrăzneț, vine cu o serie de proiecte de anvergură pentru Șelimbăr.

„Proiectele pe care eu le-am prezentat în ultima perioadă sunt absolut necesare pentru comunitatea noastră. De la piste pentru bicicliști, infrastructură rutieră, dezvoltare turistică și industrială, până la, așa cum am mai spus, transport public modern și învățământ. Sunt lucruri esențiale pentru vremurile în care trăim. Am avut curajul să vin în fața dumneavoastră cu aceste proiecte pentru că știu că se pot materializa. Nu ușor, însă echipa mea nu se teme de muncă. Avem idei, avem oameni, avem ambiție și avem și bani. Trebuie doar să îi accesăm de la Uniunea Europeană, iar de acest lucru se va ocupa viitorul departament ce va fi înființat în Primăria Șelimbăr special pentru acest domeniu. Aducem în Șelimbăr fonduri comunitare și ne dezvoltăm localitatea. Pentru copiii și părinții noștri, pentru noi toți! Primul pas va trebui să îl faceți dumneavoastră, pe 27 septembrie!”, adaugă Ion Alexandru.

Candidatul PRO România la funcția de primar al comunei Șelimbăr le transmite un mesaj și colegilor din partid.

„Am o echipă de care sunt foarte mândru, care m-a susținut și alături de care am muncit foarte mult în ultima perioadă. Vreau să le mulțumesc colegilor mei, dar și să le spun că greul va începe de-abia după data de 27 septembrie. Atunci va începe cu adevărat munca noastră! Pe 27 septembrie, șelimbărenii votează pentru Șelimbăr, votează Ion Alexandru, votează PRO România!”, încheie candidatul pentru funcția de primar al comunei Șelimbăr.