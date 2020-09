Nelu Tătaru: Ține doar de noi dacă vom avea un lockdown sau nu

⇓ Ascultă știrea ⇓

Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, spune că depinde de români dacă va fi nevoie sau nu de o nouă perioadă de carantină. Azi au fost înregistrate 1059 de cazuri noi de COVID-19, din aproape 22.000 de teste.

Rata de infectare a fost sub 5%, una dintre cele mai mici din ultimele luni, conform Digi 24. Întrebat de un jurnalist dacă 2.000 de cazuri noi pe zi ar fi cea mai sumbră previziune pentru luna octombrie, Tătaru a răspuns: „Eu spun să nu ne gândim la previziuni sumbre. Să ne gândim că fiecare dintre noi trebuie să respectăm precauțiile. Evaluarea școlii o putem face la sfârșitul lunii septembrie, începutul lunii ocotmbrie. Evaluăm cele 7 și apoi cele 14 zile de la începutul școlii. Cred că trebuie să ne gândim în primul rând la reguli, să respectăm aceste reguli. Suntem totuși într-un an pandemic pe care trebuie să îl gestionăm, un an diferit față de alți ani. Am avut un început de an diferit, vom avea și scritin electoral diferit”.

Ministrul a adăugat că e „prematur” de spus dacă numărul de cazuri va scădea.

„Încercăm să menținem acest platou. Și dacă menținem acel platou, spre jumătatea lunii octombrie să ne gândim și la o scădere de număr de cazuri. Dar să nu uităm, vine sezonul rece, sezonul gripei, trebuie să acționăm ca atare”, a spus el.

Întrebat dacă, după alegerile locale, autoritățile se gândesc la un lockdown parțial, Tătaru a răspuns: „Noi avem în evaluare orice scenariu. Întâi trebuie să respectăm regulile și precauțiile. Haideți să gândim ce putem face că să nu avem o creștere a numărului de cazuri. Haideți să vedem ce putem face pentru a menține un platou după o lună grea și să ajungem pe o pantă descendentă. Cred că ține doar de noi dacă vom avea un lockdown sau nu. Din punctul meu de vedere și al Ministerului Sănătății, atâta timp cât suntem vigilenți, respectăm niște reguli, avem acțiuni concrete în unitățile sanitare – dar repet ce spuneam de multe ori: nu în spitale se tranșează această pandemie, se tranșează în prespital”.

Sursa: Digi 24