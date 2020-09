Se mai face locul de joacă de pe strada Intrarea Siretului? Ce spune Primăria

⇓ Ascultă știrea ⇓

La finalul lunii iulie, Primăria Sibiu a semnat contractul pentru achiziția de echipamente pentru a reamenaja locul de joacă de pe strada Intrarea Siretului. Furnizorul ar fi trebuit să le monteze într-un termen de maxim șapte săptămâni. Au trecut mai bine de nouă săptămâni de atunci și, deocamdată, complexul de joacă e inexistent.

Primăria a semnat, în data de 20 iulie, contractul pentru achiziția de echipamente în vederea reamenajării complete a locului de joacă din zona străzii Intrarea Siretului. Sibienii care locuiesc în zonă au amplasat câteva echipamente de joacă, dinainte ca terenul, la vremea respectivă unul privat, să fie cedat domeniului public pentru reamenajare.

Proprietarii din zonă au fost nevoiți să „golească” terenul, ca să facă loc noilor echipamente.

Potrivit informațiilor publicate, în luna iulie, pe site-ul Primăriei Sibiu, locul de joacă ar fi trebuit să fie compus, printre altele, din turnuri fixe, tobogane, jocuri interactive, leagăne și un balansoar. Așa cum se arată în informarea de pe site, ar fi trebuit să fie montate în termen de maxim șapte săptămâni.

„Contractul în valoare de aproape 49.000 de lei presupune achiziția unui complex de joacă cu două turnuri, un pod fix, două tobogane, un joc interactiv, un leagăne tip bebe, un balansoar, o figurină pe arc tip rățușcă, bănci, pavele și borduri de cauciuc. Acestea vor fi montate de către furnizor în termen de maxim 7 săptămâni de la semnarea contractului. Toate echipamentele trebuie să respecte standardele europene privind siguranța. În acest loc de joacă vor fi amplasate echipamente pentru copii cu vârsta între 3 și 14 ani”, se arată pe site-ul Primăriei Sibiu.

Părinții se întreabă de ce nu e gata locul de joacă

Locatarii au eliberat locul de joacă pentru a fi gata atunci când furnizorul va monta noile echipamente. Doar că, la nouă săptămâni distanță, nu a apărut nimic în zonă.

„Vă scriu din partea părinților din cartierul de pe strada Intrarea Siretului în legătură cu locul de joacă, pe care primăria trebuia să-l realizeze în 7 săptămâni conform contractului. A trecut termenul și nu s-a realizat locul de joacă. Asociația a primit în data de 31.08.2020 o notificare în care se specifica să se elibereze spațiul de ansamblele de joacă cumpărate din banii locatarilor. Am eliberat spațiul și primăria nu a mai realizat locul de joacă. Părinții sunt nemulțumiți, deoarece au rămas fără loc de joacă și în plus nu s-a mai realizat nimic. Am făcut o notificare și la primărie, dar încă nu s-a primit răspunsul”, ne-a scris Nicolae Gafton, care locuiește în zona respectivă.

Ce spune Primăria Sibiu

Reprezentanții Primăriei vin cu lămuriri. Locul de joacă va fi amenajat săptămâna viitoare. „Constructorul contractat de Primăria Sibiu a aprovizionat în această perioadă echipamentele pentru noul loc de joacă, montajul urmând să înceapă săptămâna viitoare”, spune Mirela Gligore, purtătorul de cuvânt al Primăriei Sibiu.