VIDEO Primarul Șelimbărului explică de ce s-a ales strada Doamna Stanca pentru construcția noii grădinițe

Copiii șelimbărenilor vor avea în curând o nouă grădiniță. Va fi construită pe strada Doamna Stanca, loc ce a fost contestat de unii locuitori. Primarul Marius Grecu spuen însă că aici a fost cel mai bun teren pentru o astfel de construcție.

Edilul a fost acuzat că a ales această zonă pentru noua grădiniță pentru că este în proximitatea locuinței sale. Marius Grecu însă spune că nu are nicio legătură acest fapt. ”Locuiesc la bloc pe strada Doamna Stanca, dar nu din această cauză am ales să construim aici grădinița. Acest cartier are cei mai mulți copii din Șelimbăr. În plus, aici am avut teren. Când s-a căutat teren pe Brana am primit niște oferte lângă calea ferată. Și nu cred că vreunui părinte i-ar fi plăcut ca cel mic să doarmă la 10 metri de calea ferată pe care șuieră trenul. Așa că le-am refuzat și am ales Doamna Stanca”, explică Marius Grecu.

Primarul spune că în planurile sale se conturează ideea unei nou grădinițe în acea parte a comunei. ”Nu am abandonat ideea. Vom continua să căutăm teren, soluții, iar când vom găsi ce considerăm că e cel mai bun pentru șelimbăreni și copii în primul rând, vom începe proiectul unei grădinițe în zona Brana Triajului”, spune Marius Grecu.