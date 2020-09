VIDEO Șelimbărul va fi SMART – Cu stație ISU și canalizare complet funcțională

⇓ Ascultă știrea ⇓

Șelimbărul va deveni o comună SMART, aceasta este promisiunea primarului Marius Grecu pentru perioada următoare. Dar, are și câteva proiecte de suflet pe care le dorește finalizate până la sfârșitul acestui an.

Marius Grecu și echipa sau au realizat, spune el, prima strategie de dezvoltare a Șelimbărului de după 1990. ”Aceasta va fi biblia dezvoltării comunei. Nu s-a mai făcut așa ceva, iar de luni va fi disponibilă pe site-ul Primăriei Șelimbăr. Cetățenii sunt invitați să o citească și pot veni cu propuneri de îmbunătățire. Aici se vor regăsi marile investiții pe care le vreau pentru comună și ce fonduri europene dorim să atragem. A fost realizată pentru perioada 2020- 2027, tocmai pentru că asta e perioada de execuție bugetară de la UE. În prima ședință de Consiliu Local va fi supusă aprobării”, spune Marius Grecu.

Sediul ISU este un alt proiect vital pentru comuna Șelimbăr, proiect pe care Marius Grecu îl vrea finalizat cât mai repede. ”Acesta este cel mai important proiect din acest mandat. Străzi, canalizare, trotuare, poți face o viață, dar viața unui om depinde de o secundă poate. Așa că este foarte important ca sediul să devină funcțional cât mai repede, iar astfel, în Veștem, cea mai îndepărtată localitate, se va ajunge în 5 minute, iar asta spune multe. Cu toții am avut nevoie de o salvare, de pompieri, așa că sediul ISU sper să fie construit până la finalul anului, iar de la începutul anului viitor să fie funcțională”, a declarat Marius Grecu.

Rețeaua de canalizare a comunei este un alt proiect pe care actualul primar îl vede finalizat până al sfârșit de 2020. ”La finalul anului trecut a fost o problemă cu mirosul neplăcut. s-a dovedit până la urmă că nu era din cauza canalizării din Șelimbăr, dar am hotărât să preîntâmpinăm astfel de probleme. Am analizat foarte bine situația cu colegii, am înlocuit o stație de pompare, suntem în curs de execuție cu celelalte lucrări pentru a nu se mai deversa nimic în alte părți decât în stația de epurare de la Bungard, iar la final de 2020lucrările vor fi finalizate și canalizarea va fi funcțională 100%”, dă asigurări Marius Grecu.