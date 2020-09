PRO ROMÂNIA propune pentru Consiliul Județean o echipă tânără, pregătită să ducă dezvoltarea Sibiului la un alt nivel

⇓ Ascultă știrea ⇓

Cuvinte ce vin și se duc în campania electorală. Dezbateri, flyere și proiecte. Totul este mai mult sau mai puțin palpabil. Adevăr sau provocare, aceasta rămâne de văzut după 27 Septembrie, în următorii 4 ani.

Ce sa facem și cum sa facem? Ne asumam responsabilitatea și votăm in cunoștința de cauză sau ne transformăm în cetățeanul turmentat a lui Caragiale și ne întrebam: „Eu cu cine votez?”

Pentru că majoritatea locuitorilor județului Sibiu doresc sa își exercite dreptul democratic de a vota, evident, în cunoștință de cauză, este foarte important ca aceștia să știe pe cine votează.

Noi reprezentăm un partid nou pe scena politică. Suntem aici pentru că noi credem în proiecte adevărate și în special realizabile. Pentru că ne dorim să avem un județ prosper și dezvoltat. Pentru că principala noastră preocupare este și va fi mereu acel om care muncește, care își dorește un trai mai bun pentru el însuși și pentru copiii lui, cetățeanul județului Sibiu. Noi suntem PRO ROMÂNIA.

Ne dorim ca județul Sibiu, să depășească barierele impuse de vechile administrații. Ne dorim să devină un județ inteligent, printr-un proces amplu de digitalizare. Ne dorim să avem un sistem medical sănătos pentru a răspunde tuturor cerințelor locuitorilor, o bună infrastructură educațională pentru tinerele generații în mâinile cărora stă viitorul tuturor, dar și programe de sprijin și consiliere pentru cei ce au idei inovatoare și vor să le transforme în afaceri de succes. Acestea, sunt doar câteva dintre ideile noastre pe care, împreuna cu voi le vom transforma în realitate.

Și pentru că o echipă de succes nu este caracterizată doar de mesajul pe care îl transmite ci și de oamenii care cred, lupta si contribuie pentru atingerea scopului propus, dorim să va prezentăm echipa PRO România pentru Consiliul Județean Sibiu.

Tiberiu Șerbăneci

“Sunt Tiberiu Șerbăneci, am 40 de ani și sunt de profesie inginer IT. Despre mine, pot spune că mă caracterizează pragmatismul, dorința de muncă și energia pe care le consider niște calități ce nu trebuie să lipsească din CV-ul unui om politic. Iar toate aceste caracteristici indispensabile le-am dobândit din experiența managerială de peste zece ani pe care o am în mediul privat. Provocările pe care le-am întâlnit în decursul acestor ani, m-au făcut să mă perfecționez constant din punct de vedere profesional. Candidez, pentru că îmi doresc ca acest loc de la consiliul județean să fie al cetățenilor, cu care voi păstra întotdeauna un dialog. Aceștia au nevoie de o voce care să îi reprezinte, să le apere interesele și să pună în prim plan necesitățile lor. Sunt înconjurat de oameni tineri, profesioniști și muncitori. Echipa PRO, căci despre ei este vorba, propune oameni noi în politică. Oameni care vin în zona administrativă cu proiecte bazate pe nevoile sibienilor. Aceste proiecte pot deveni soluții viabile și de viitor. În plus, sunt de părere că acolo unde lucrurile nu au funcționat bine, putem propune idei noi prin care vom duce dezvoltarea județeană la un alt nivel.”

Geta Țîra

“Sunt Geta Țîra, am 34 de ani iar de profesie sunt economist. De mai bine de 7 ani lucrez în domeniul automotive în cadrul unei companii de succes din județul Sibiu. Am decis să mă implic și în domeniul politic deoarece cred că avem nevoie de o schimbare. Nu neapărat de ideologie sau culoare politică, ci de mentalități și viziune. Iar această schimbare nu o poate realiza decât o echipă tânără. Am ales să mă alătur echipei PRO România pentru că este un partid nou, care promovează tinerii și proiectele îndrăznețe.”

Lup Nicolae Lucian

“Numele meu este Lup Nicolae Lucian, am 31 de ani, sunt inginer și dețin o sală de fitness. Sunt pe lista de consilieri județeni deoarece cred că Sibiul merită mai mult decât simple vorbe și promisiuni și pentru județul meu vreau sa lupt si sa mut munții din loc. Am încredere că echipa din care fac parte este una profesionistă și că vom reuși sa punem în aplicare toate proiectele pe care ni le-am propus pentru buna dezvoltare județeană.”

Verzescu Mădălina

“Mă numesc Verzescu Mădălina, am 26 de ani, iar de profesie sunt specialist în relații publice. Am pășit timid în proiectul PRO România, cel mai probabil din cauza faptului că nu aveam experiență în politica. Însă, aici am găsit o echipă capabilă, o echipă puternică, de la care am avut ce învăța, de la care am primit sprijin necondiționat și îndrumare. Spiritul civic ce mă caracterizează m-a determinat să candidez la funcția de consilier județean și am încredere că împreună cu echipa mea vom putea transpune proiectele noastre administrative, într-o realitate frumoasă.”

Fleșer Nicolae Dan

“Mă numesc Fleșer Nicolae Dan și am 30 de ani. Am terminat Facultatea de Administrație Publică și la momentul actual coordonez activități de logistica în domeniul transporturilor. Motivul pentru care am ales să candidez este dorința de a aduce o schimbare în politica românească, o schimbare a actualei clase politice și pentru că îmi doresc un viitor mai bun pentru copiii noștri. Cred cu tărie că ceea ce putem schimba astăzi va fi de folos pentru generațiile următoare. PRO România mi-a oferit încrederea că aceste lucruri nu rămân doar la stadiul de idei.”

Vasiu Silvana Maria

“Succesul nu are o rețetă fixă, necesită multă muncă, ambiție și perseverență. Sunt Vasiu Silvana Maria și sunt jurist, dar și interpret de muzică populară. Am ales să fac parte din acest partid pentru a aduce în prim plan, tineri profesioniști pregătiți și dornici de a se implica în continuarea dezvoltării durabile a județului nostru. Tradiția, cultura noastră păstrată din moși strămoși trebuie sa aibă un viitor, iar noi credem în viitorul nostru. Să luptăm împreună, pentru că doar împreună putem realiza fapte mari”

Ungur Florin

„Mă numesc Ungur Florin, am 39 de ani și sunt de profesie asistent medical. De asemenea, am absolvit Facultatea de Teologie din Brașov iar în prezent studiez sociologia. Candidez pe lista Consiliului Județean deoarece cred cu tărie în proiectele PRO România. Știu că suntem o echipă de oameni competenți care poate veni cu soluții reale la problemele cu care se confruntă cetățenii.”

Ioan Lăpădat

“Numele meu este Ioan Lăpădat și am 37 de ani. M-am decis să candidez, la îndemnul apropiaților mei care vad în mine un om harnic și bun organizator. Doresc să mă folosesc de experiența acumulată pe parcursul vieții pentru a ajuta comunitatea din care fac parte. PRO România mi-a oferit șansa de a mă implica din punct de vedere politic și sunt pe deplin hotărât să canalizez toată munca mea spre nevoile oamenilor.”

Tobescu Ștefan

„Numele meu este Tobescu Ștefan, am 31 de ani și am urmat cursuri universitare și post-universitare în managementul afacerilor industriale. Din punct de vedere politic, candidez la consiliul județean pentru că îmi doresc o schimbare administrativă, prin care să se implementeze proiecte de importanță maximă pentru cetățeni, în domenii precum transportul în comun, infrastructură dar și digitalizare.”

Petru Florea

“Sunt Petru Florea și sunt de profesie economist și expert judiciar. Sunt coordonatorul echipei județene PRO România Sibiu și candidatul la președinția Consiliului Județean. Mă simt mândru să fiu prezent aici printre colegii mei, tineri și profesioniști adevărați. Munca, perseverența și devotamentul au făcut din echipa PRO România Sibiu, familia PRO. Am trecut printr-o campanie atipică și ne mai despart doar câteva zile de momentul cheie – ziua alegerilor. Am încredere că sibienii vor vota corect și asumat. Vor vota proiecte sociale și economice, proiecte ce vor asigura stabilitatea și predictibilitatea în ceea ce privește dezvoltarea întregului județ. Vor vota tineri și profesioniști în funcții politice pentru a da un restart bine meritat unei vechi și mult prea obosite administrații locale. Am demonstrat până acum și ne propunem să o facem în continuare, că noi suntem PRO și nu contra. Suntem PRO județul Sibiu, PRO România!”