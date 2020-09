VIDEO Ședință cu scântei la CJ Sibiu, după redistribuirea a peste un milion de lei de la Aeroport la Sala Transilvania

⇓ Ascultă știrea ⇓

Ultima ședință din acest mandat de la Consiliul Județean Sibiu nu a fost plăcută, ci cu scântei, ca la orice despărțire. Scandalul a pornit de la realocarea sumei de 1,1 milioane de lei de la Aeroportul Internațional Sibiu către Sala Transilvania. Cei care au avut de obiectat au fost Paul Porr de la FDGR și Pavel Bichicean de la PSD.

După anunțarea punctului patru de le lista de ședință, adică transferul sumei de la Aeroport la Sala Transilvania au început discuțiile. Acestea au fost inițiate de reprezentantul FDGR în Consiliul Județean, Paul Porr.

„Văd că ați hotărât transferul sumei de 1,1 milioane de lei de la Strategia Aeroportului la Patrimoniu. De ce? Aeroportul nu mai este de interes? Și vreau să vă mai întreb în ce stadiu este Caietul de Sarcini cu care eu vă pistonez din decembrie. Azi, mâine, e un an și nu s-a întâmplat nimic. Acești bani nu erau cei dedicați pentru acest caiet?”, a spus Paul Porr.

Pavel Bichicean de la PSD a ținut isonul colegului de la FDGR și a cerut audit la Sala Transilvania: „De acord cu ce spunea domnul Porr, în sensul că vorbim de prea mult timp despre aeroport. În ședința trecută ordinară, am și ridicat problema aeroportului, am invitat să ne expună punctul de vedere domnii din conducerea executivă și cei din consiliul de administrație, ca acum să vedem că de fapt suma care era dedicată prin buget planului strategic de dezvoltare aeroportului, ajunge la un liman în care este redistribuită sub alte forme printre care și Sălii Transilvania. Este o sumă de 746 de mii de lei. după toate discuțiile și controversele care au fost în presă, referitor la Sala Transilvania, vedem acum că i se mai alocă această sumă. Poate era, zic eu, mai bine, înainte de a redistribui sau repartiza această sumă prin rectificare bugetară să trimiteți acolo ori de la audit pe cineva ori corpul de control, să verifice veridicitatea celor afirmate de unele persoane în mass-media, referitor la activitatea sau la cheltuirea banilor în cadrul Sălii Transilvania”.

Directorul economic al Consiliului Județean, Ștefan Opriș, a încercat să explice transferul banilor: „Această redistribuire de la obiectivul de investiții Strategia Aeroportului au fost relocați către Sala Transilvania având în vedere că în anul 2020, nu vor fi efectuate plăți pe acest obiectiv de investiții. Au fost asigurate credite de angajament pentru exercițiile 2021-2022”.

Președintele CJ Sibiu, Daniela Cîmpean, a reacționat după ce a ascultat pe toată lumea: „Activitatea Consiliului Județean nu se desfășoară după aparițiile din mass-media, nu asta ne ghidează pe noi. Vă asigur că am făcut toate verificările și că activitatea la Sala Transilvania este legală. Dacă cineva are altă părere, este dreptul lui să aibă altă opinie, dar, atâta timp cât sunt eu președinte la Consiliul Județean, n-o să iau în calcul postările pe Facebook sau ieșirile în presă, ci o să iau în calcul actele, documentele și efectiv ceea ce se întâmplă în instituții. Cu atât mai mult în campanie electorală”, a încheiat Daniela Cîmpean.