Alexandru Tomașevschi: Primăria Sibiului trebuie să devină principalul factor de relansare economica

⇓ Ascultă știrea ⇓

Primăria Sibiului trebuie să devină principalul factor de relansare economica

Reporter: Domnule Tomasevschi, ce va califica pentru fotoliul de primar al Sibiului?

Raspuns: Buna intrebare, sper sa o puneti si celorlalti candidați. În ceea ce mă privește, consider că întreaga mea activitate profesională ma recomanda.

Am acumulat experienta in profesia de jurist, activând aproape 40 de ani in zona economica, din care, aproape 30 de ani, am coordonat activitatea Oficiului Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul Sibiu. Este foarte important, pentru ca a fi un bun primar inseamna sa fii in primul rand un bun manager, altfel devii prizonierul propriului aparat administrativ. Din luna martie a acestui an, m-am retras de la Registrul Comertului si activez in sfera privată, unde ma ocup de consultanta in afaceri si management, pentru ca aici ma pricep cel mai bine.

Deci, sunt un om liber, fără clientela politica si nu sunt dispus să cedez nici unei presiuni, chiar dacă am constatat că au apărut o serie de atacuri împotriva mea. Nici din zona birocratic-statală nu se mai pot face presiuni, pentru ca acum pot sa afirm ca de circa 1 an, de când am intrat in politica, am simtit si astfel de practici.

Pentru ca activitatea unei primării presupune administrație publică, am toate specializările juridice necesare, inclusiv dreptul administrativ, fiind totodată și fondator al Institutului de Studii Administrative Paul Negulescu.

Ca practica administrativă, am activat 1 an ca juristconsult la o primarie si am efectuat un stagiu de documentare în Danemarca, pe probleme de administrație publică, invatamant si asistenta sociala.

Eu cred ca, de aceasta data, sibienii au de unde să aleaga un primar profesionist, dacă în campania electorală vor analiza atent candidatii.

Reporter: Care considerati ca sunt problemele Primăriei Sibiu?

Raspuns: Sigur, prima problemă este la nivel de sistem, pentru ca Romania e sufocată de aceasta corupție copleșitoare, determinată de politizarea institutiilor si autoritatilor publice.

Aceasta este, de fapt, ciuma rosie, moștenită din comunism si practicată de politicieni în continuare.

Si la Primăria Sibiului nu e greu de observat că la achizițiile publice sunt abonate aceleași firme si cunosc situații in care firme, care au oferit cel mai bun pret, au fost descalificate, pe motive neîntemeiate.

Cunosc situații în care, la solicitarea de a se asfalta o stradă, raspunsul Primăriei a fost ca in evidentele proprii figura deja asfaltată.

Personal, am discutat cu angajati din primărie si vreau sa va spun ca si ei simt nevoia unei schimbari, a unui management profesionist. Dacă discuți cu oameni care au avut nevoie de autorizații sau alte avize pe linie de urbanism, ca om civilizat, ca european, iti dai seama ca este inadmisibil să iti rezolvi problemele în acest fel.

Problema cea mai importanta este însă incapacitatea de a gândi strategic si a face proiecte prin care să atragem bani europeni. O statistică făcută la nivelul Transilvaniei arată că Sibiul se situează pe ultimul loc, comparativ cu orașe de acelasi rang. Campionul este un frumos oras din vestul țării care a atras peste 250 milioane euro si în care 2/3 din investiții au fost facut din bani europeni.

Ca primar, imi propun ca cel putin jumatate din investiții sa provină din această sursa.

Primăria Sibiului trebuie să devină principalul factor de relansare economica si sa vina atat in sprijinul sibienilor care în perioada pandemiei si-au pierdut locurile de munca, cât și a oamenilor de afaceri, care se străduiesc să supraviețuiască în această perioadă dificilă.

Reporter: Am văzut pe pagina dumneavoastra niste proiecte majore pentru Sibiu. De unde bani pentru ele?

Raspuns: E simplu sa vii demagogic în față sibienilor, cu fel de fel de proiecte, important este sa asiguri si sursele de finanțare, iar majoritatea proiectelor mele pot fi realizate cu fonduri europene.

Mai exista insa o sursa importanta de finanțare, care pentru Primăria Sibiului se pare ca este o enigmă. Multe investiții se pot face în regim de parteneriat public-privat si cunosc multi oameni de afaceri sibieni, interesați să investească în proiecte de o asemenea anvergură.

Ca fapt divers, Primăria nu a fost în măsura sa cheltuiască nici macar toți banii colectati de la contribuabilii sibieni.

Reporter: Cum vi se pare această precampanie electorală și cum ii vedeti pe ceilalți candidați?

Raspuns: Cand m-am hotarat sa candidez la fotoliul de primar, multi prieteni m-au sfătuit să nu o fac, pentru ca voi fi expus la atacuri, calomnii, insulte, care imi vor afecta reputația de profesionist pe care am dobandit-o după atâția ani de muncă. Din pacate, au avut dreptate.

Si eu îndemn la decenta, la fair-play, la respect pentru toți cei care candidează la această funcție. Diferenta o va face alegătorul sibian, nu presa de partid sau postacii de profesie.

Sper ca electoratul, care după ultimele alegeri a dovedit ca a învățat regulile democrației, va vota în cunoștință de cauză, pentru ca un om care performeaza profesional, poate performa si ca primar.

Important este sa intelegem ca pentru a fi un primar competent, ca si in alte profesii, trebuie să ai o anumită pregătire și o anumită calificare, nu este suficient să fii politician de profesie.

Urmează o perioada grea, efectele epidemiei se resimt si la Sibiu, si nu se stie cat vor dura. De aceea, pe viitor, Primăria Sibiului, în toată activitatea sa, în modul in care intelege sa se raporteze la sibieni, trebuie sa fie pregătită să facă față unor provocări majore.

De aceea, Dumnezeu sa ne ajute în această încercare si sa ne dea mintea cea bună.