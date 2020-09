Ce facem în acest weekend la Sibiu – Recomandările noastre

⇓ Ascultă știrea ⇓

A sosit weekend-ul – cea mai așteptată perioadă a săptămânii. Chiar dacă toamna începe să-și intre în drepturi și vremea de afară suferă modificări pe măsură, la Sibiu, avem și evenimente indoor, care pot fi opțiunea perfectă pentru un weekend de toamnă.

Fie că planificați o întâlnire cu prietenii sau vă doriți un weekend liniștit în familie, am ales o listă de opțiuni pe care vă propunem să le încercați.

“Festivalul de Plăcinte și Merinde”

Festivalul va aduce în orașul Sibiu bucătari și producători din toate colțurile țării, cu o diversitate de plăcinte delicioase pregătite atât după rețete tradiționale cât și după rețete inedite din bucătăria modernă, o încântare de gusturi și arome. Mai multe detalii AICI

Spectacolul “Gagaga și alții ca el” – Teatrul GONG Sibiu

Spectacolul „Gagaga și alții ca el” este unul educațional, cu păpuși, ce reunește mai multe povestiri inspirate din literatura universală, în care cei mici descoperă că fiecare acțiune are și o reacțiune cu consecințe pe măsură. Muzical și exaltant, spectacolul de la Sibiu are un caracter interactiv, iar publicul este invitat să intervină în desfășurarea acțiunii de pe scenă pentru a decide finalul poveștii. Evenimentul are o durată de 40 de minute și este recomandat copiilor cu vârsta cuprinsă între 3 și 7 ani. Prețul biletului este de 50 lei și este valabil pentru un grup format din membrii aceleiași familii, dar nu mai mult de 10 persoane.

AUTOBAHN de Neil LaBute – Teatrul Național Radu Stanca Sibiu

Reinterpretat, reinventat și pus în scenă într-o lumină cu totul nouă, „Autobahn”,completează și duce mai departe cele șapte povești ale mini-seriei de teatru-film, într-o paletă de nuanțe vibrante ale individului contemporan. Bilete pe site-ul TNRS, în Agenția Teatrală și în rețelele partenere: Entertix, Kompostor, Bilet.ro, iaBilet.ro, Eventbook, TomTix și mySTAGE.

SUNT O BABĂ COMUNISTĂ după Dan Lungu – TNRS

Este povestea unei femei care în vremea comunismului fuge de la sat la oraș pentru o viață mai bună. După 1989 am vrut să ștergem tot ce a însemnat comunismul. Am dărâmat cu disperare statui, fabrici, uzine, numai că în mintea individului e mai greu de dărâmat. Mentalitățile nu se schimbă peste noapte iar „meandrele” democrației pot fi la fel de chinuitoare pentru individ precum traiul într-un regim restrictiv. Exemplul democrației este un exemplu dificil tocmai pentru că ai libertatea de A ALEGE. Emilia Apostoaie, personajul poveștii, își analizează trecutul pentru a putea merge mai departe. Spectacolul va avea loc în data de 27 septembrie, de la ora 19:00. Durata aproximativă este de 1h 10min, iar prețul biletului este de 30 lei.

Cinema Centrul Cultural „Ion Besoiu” Sibiu