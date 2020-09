Marius Grecu șantajat să își retragă candidatura pentru primăria Șelimbăr ”Am luat legătura cu organele competente”

⇓ Ascultă știrea ⇓

Marius Grecu, primarul Șelimbărului, candidează pentru un al doilea mandat. Dar, cu două zile înaintea alegerilor locale acesta a făcut public faptul că a fost șantajat de adversarii politici pentru a-și retrage candidatura.

”Dragi prieteni,

vă aduc la cunoștință că astăzi am primit de la diverși reprezentanți ai unor partide politice din comună, amenințări cu privire la persoana mea.

Aceștia au înteles să procedeze incorect făcând o campanie denigratoare ce a adus atingere gravă imaginii mele, încercând să mă determine să îmi retrag candidatura la funcția de primar, prin șantaj, amenintându-mă cu difuzarea unor materiale audio-video trucate.

Doresc să vă informez că am luat legatura cu organele competente, urmând ca în cazul în care în spațiul public vor apărea aceste materiale trucate să depun plângere penală împotriva acestor persoane pentru infracțiunea de violare a vieții private, prevăzută si pedepsită la art.226 Cod Penal – Infracțiuni ce aduc atingere domiciliului și vieții private – Violarea vieții private

(1) Atingerea adusă vieții private, fără drept, prin fotografierea, captarea sau înregistrarea de imagini, ascultarea cu mijloace tehnice sau înregistrarea audio a unei persoane aflate într-o locuință sau încăpere ori dependință ținând de aceasta sau a unei convorbiri private se pedepsește cu închisoare de la o lună la 6 luni sau cu amendă.

(2) Divulgarea, difuzarea, prezentarea sau transmiterea, fără drept, a sunetelor, convorbirilor ori a imaginilor prevăzute în alin. (1), către o altă persoană sau către public, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

(5) Plasarea, fără drept, de mijloace tehnice de înregistrare audio sau video, în scopul săvârșirii faptelor prevăzute în alin. (1) și alin. (2), se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani.

Le transmit pe acestă cale tuturor selimbărenilor că am încredere în discernământul lor și să nu se lase influențați de asemenea metode ilegale si josnice.

Al vostru primar,

Marius Grecu”, este postarea de pe Facebook a primarului din Șelimbăr.