FOTO – Micii activiști în acțiune la Sibiu – Parcul Sub Arini împânzit cu desene pe alei

⇓ Ascultă știrea ⇓

Vineri a avut loc ultima grevă climatică a mișcării Fridays for Future, mișcare care luptă pentru justiție climatică, educație climatică, tranziție climatică justă și multe, multe altele. Această mișcare numără sute de membrii în România, care luptă pentru ceea ce cred aceștia; faptul că totul poate fi schimbat de către noi, oamenii, și faptul că putem avea un viitor pe această planetă.

Așadar, vinerea aceasta, câțiva din activiștii Fridays for Future au mers în parcul Sub Arini, făcând o manifestare artistică cu cretă și tempera. pe jos erau scrise versuri, fraze inspiraționale, cum ar fi: ‘Universul ne iubește, și noi îl iubim’ sau ‘Viitorul stă în mâinile noastre’, hashtaguri care să aibă legătură cu criza climatică actuală, cum ar fi #sosamazonia, #stopdatteln4, #glasgowagreement sau #defendthedefenders, și câteva desene sugestive, cum ar fi planeta noastră sau o termocentrală, care era sub un mare X și lângă care scria ‘Respectați Green Deal-ul’.



După aceasta, au început să se deseneze pe față, astfel încât să simbolizeze lupta pentru natură. Își desenau curcubee, flori și scriau prescurtarea mișcării: FFF. Nu ca ultim pas, au avut și un banner din plastic și un steag, toate făcute din materiale care, dacă nu, ar fi fost aruncate la gunoi. Banner-ul era de aproximativ 8 metri, fiind dintr-o rolă de plastic, iar steagul avea logo-ul Fridays for Future Internațional desenat, fiind creat dintr-un tricou vechi.



Câțiva oameni s-au oprit să îi întrebe de acțiune și să fie conștientizați de consecințele crizei climatice prezente și ce ar trebui să facă ca să ajute natura, Copii, bebeluși, adulți și bătrâni, s-au oprit și s-au uitat la acei activiști, curioși și interesați de această luptă pentru planetă. Au dorit să facă poze cu arta acestora și dorind să ajute cât mai mult această cauză.



Știm că acest lucru nu este suficient, dar noi vrem ca autoritățile locale, cât și cele naționale și chiar și structurile internaționale să ne asculte vocea și să ia măsuri pentru a salva singura planetă cunoscută pe care există viață, nu să fie de vină pentru o nouă extincție în masă.