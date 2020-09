Candidatul Pro România pentru Consiliul Județean – „Am muncit mult. Acum așteptăm numărătoarea”

⇓ Ascultă știrea ⇓

Candidaţii Pro România, aşteaptă cu nerăbdare rezultatele alegerilor. Candidatul Pro România pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Sibiu spune că a depus foarte mult efort în această campanie și că așteaptă rezultatele finale.

„După multă muncă, așteptăm să vedem care este situația. Așteptăm să primim procesele verbale și rezultatele de la numărătoarea paralelă. Sunt degajat, sunt bine. Am muncit mult, am depus toate eforturile ca să fie o campanie curată, o campanie frumoasă, acum așteptăm numărătoarea. Nu pot spune că am emoții, dar fiind prima campanie pentru mine și prima dată când particip la alegeri locale, emoțiile sunt normale. „, spune Petru Florea.