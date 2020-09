FOTO – Înghesuială la vot în Turnu Roșu – Se cere prelungirea votului în localitate

⇓ Ascultă știrea ⇓

Locuitorii din Turnu Roșu au ieșit la vot duminică, iar în fața secției de voatre din localitate au fost mereu cozi, încă de dimineață. Din acest motiv, reprezentanții unui partid politic cer prelungirea timpului acordat votului pentru a fi siguri că toată lumea va intra în secție.

1494 de persoane din Turnu Roșu au drept de vot. Până la ora 13 votaseră aproximativ 300 de alegători. În primele șase ore votaseră aproximativ 22% din numărul alegătorilor.

”Asta inseamna ca sectia de vot are o capacitate medie de aproximativ 50 de alegatori/ora iar, in intervalul ramas de 8 ore ar mai putea vota maxim 400 alegatori, in aceleasi conditii. Pentru a permite accesul tuturor celor cu drept la vot, cu aceasta medie de alegatori ar fi necesare 30 de ore.

Din aceste calcule, deducem ca este foarte posibil ca maxim 700 de alegatori de pe listele permanente sa poata sa-si exercite dreptul la vot garantat de Constitutia Romaniei pana la ora 21, din totalul de aproape 1500 inscrisi pe listele permanente si astfel, mai mult de jumatate de cetateni cu drept de vot sa nu poata sa voteze din cauze ce tin de organizarea acestor alegeri.

Va rugam pe aceasta cale sa luati de urgenta toate masurile legale ce se impun pentru a garanta dreptul la vot pentru toti cetatenii cu acest drept.

Recomandarile noastre ar fi prelungirea timpului pentru vot dupa ora 21, si/sau includerea spatiului Caminului Cultural din Turnu Rosu si a spatiului din fata sectiei de votare in perimetrul sectiei nr. 371 si permiterea dreptului la vot a celor care la ora 21 sunt in aceste perimetre”, au declarat reprezentanții partidului politic în plângerea înaintată Biroului Electoral de Circumscripție.