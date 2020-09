Cioabă după ce s-a făcut de râs la alegeri – „Votanții nu au găsit sigla cu trefla pe buletin”

⇓ Ascultă știrea ⇓

Dorin Cioabă a candidat la funcția pentru primar al municipiului Sibiu la alegerile locale din 27 septembrie. Acesta s-a clasat pe ultimul loc, reușind să strângă doar 81 de voturi. Autointitulatul rege al romilor spune că l-au votat puțini oameni, iar asta fiindcă „nu au găsit sigla cu trefla pe buletinele de vot”.

Dorin Cioabă a explicat, pentru Ora de Sibiu, care este motivul pentru care oamenii din comunitatea romă din Sibiu nu i-au oferit votul. Acesta spune că, „sigla cu trefla” nu a apărut pe buletinele de vot, iar acest lucru i-a încurcat pe sibienii care și-l doreau primar. Neștiind să citească, oamenii au pus ștampila acolo unde au nimerit.

„Sunt foarte supărat din cauză că de la începutul campaniei, de când am depus candidatura, BEJ a luptat tot timpul să mă scoată din cursă. Am stat numai pe la Tribunal, am avut două procese… Iar acum, ultima lor acțiune a fost că nu ne-au pus sigla cu trefla pe buletine”, spune Dorin Cioabă.

Cei mai mulți dintre alegătorii care își doreau ca Cioabă să fie primar nu știu să citească, potrivit acestuia. „Fără siglă, romii nu au știut ce să voteze. Le-am zis să voteze trefla. Nu a existat nicio treflă. Majoritatea nu știu să citească, le-am zis să voteze semnul, s-au uitat și nu au găsit trefla. Chiar și nevasta mea a fost încurcată de această situație”, adaugă Cioabă.

Dorin Cioabă a precizat că nu avea pretenția să câștige scaunul de primar, ci doar să primească voturile care i se cuvin.

Vă reamintim că Astrid Fodor a câștigat un nou mandat la Primăria Sibiu cu 43,05% din voturi. Pe locul doi a fost Adrian Bibu cu 31,18% din voturi. Dorin Cioabă s-a clasat pe ultimul loc, cu doar 0,17% procente, adică 81 de voturi.