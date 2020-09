Lista cu consilierii locali ai municipiului Sibiu – Ei ne reprezintă în următorii patru ani

⇓ Ascultă știrea ⇓

Patru partide vor fi reprezentate în Consiliul Local al municipiului Sibiu. Este vorba despre PNL, cu cei mai mulți consilieri, FDGR, USR PLUS și PSD.

După redistribuire, PNL are 16.144 voturi (47,71%), în timp ce FDGR are 13.860 de voturi (41,25%). Pe locul trei se clasează USR PLUS cu 6.978 de voturi (20,77%), iar pe patru PSD cu 4.088 voturi (12,77%).

În aceste condiții în Consiliul Local al municipiului Sibiu, PNL are nouă consilieri, FDGR are opt consilieri, USR PLUS are patru consilieri și PSD are doi consilieri.

PNL – 9 consilieri

1. BIBU ADRIAN-COSMIN Economist

2. DRĂGAN TIBERIU-CORNEL Inginer

3. DUMBRAVĂ ALEXANDRU-PETRU Profesor

4. DĂNCILĂ CORINA-SIMONA Profesor

5. SĂCELEANU MIRCEA-VICENȚIU Medic

6. FULEA CIPRIAN-GHEORGHE Economist

7. MUNTEANU MONICA-ADRIANA Profesor

8. VLAȘCU ADRIAN CASIAN Student

9. POP RĂZVAN-CODRUȚ Istoric

FDGR – 8 consilieri

1. Corina BOKOR

2. Zeno-Karl PINTER

3. Helmut LERNER

4. Bianke-Marion GRECU

5. Paul-Constantin MEZEI

6. Wolfgang-Alexander GUIB

7. Paul KUTTESCH

8. Sara KONNERTH

USR PLUS – 4 consilieri

1. Diana Mureșan

2. Raul Andrei Apostoiu

3. Ionuț Ghișe

4. Laurențiu Theodoru

PSD – 2 consilieri

1. Stanciu Cătălin-Dorian-Nicolae

2. Popa Alexandru