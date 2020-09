Raul Apostoiu după ce a ieșit pe locul trei în lupta pentru primăria Sibiu – ”De mâine începem o etapă nouă”

⇓ Ascultă știrea ⇓

Candidatul Alianței USR PLUS pentru primăria municipiului Sibiu, a ținut să felicite public pe Astrid Fodor pentru victoria obținută de aceasta. Raul Apostoiu va fi consilier local și a obținut 10,32 % din voturi la alegerile locale.

Clasat pe locul trei după Astrid Fodor (FDGR) și Adrian Bibu (PNL), Raul Apostoiu a mulțumit luni public celor care l-au votat. Cadidatul USR Plus pentru primăria Sibiu, spune că el și colegii săi consilieri, vor sprijini proiectele de dezvoltare a orașului.

”Oameni buni, vă apreciez pentru încrederea pe care mi-ați acordat-o. Am candidat pentru prima oară, având susținerea unei alianțe tinere, cu o campanie mai mult “on-line”, care a durat aproximativ 3 luni de zile în condiții de pandemie. Să fii votat de aproape 5000 de sibieni, pentru mine este lucru mare, motiv pentru care vă mulțumesc tuturor. Mulțumesc colegilor din USR PLUS Sibiu, sunteți oameni faini, care m-ați motivat prin energia tinereții voastre, iar fără ajutorul vostru n-aș fi obținut acest rezultat. Alegerile care tocmai s-au încheiat sunt un câștig uriaș pentru toți sibienii prin simplul fapt că a scos din programele celor 12 candidați la primărie cele mai bune idei și proiecte pentru orașul nostru, iar primarul reconfirmat n-ar trebui să le ignore în mandatul său. Am muncit mult, atât echipa de candidați pentru consiliul local cât și eu. Ne-am consultat cu specialiști pe fiecare din capitolele de politici publice, cărora vreau să le mulțumesc că ne-au oferit sprijinul lor și încrederea că expertiza lor va fi pusă în folosul comunitații. Vreau să-l felicit cu această ocazie pe candidatul câștigător, doamna Astrid Fodor, pentru reconfirmarea sa în poziția de primar al Sibiului. Îi doresc multă putere de muncă și o asigur de sprijinul nostru în susținerea celor mai bune proiecte pentru Sibiu și pentru sibieni. De asemenea, doresc să felicit toți candidații din cursa pentru Primăria Sibiu pentru determinare și eforturilor lor.Poziția de consilier mă onorează, iar alături de colegii mei consilieri vom fi ceea ce am promis, vom fi portavocea cetățenilor și inițiatorii proiectelor propuse de noi în această campanie. De maine începem o etapă nouă, o etapă a dezvoltării durabile”, a spus Raul Apostoiu, pe contul său de Facebook.