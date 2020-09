Rezultate alegeri Consiliul Local Sibiu – PNL are cei mai mulți consilieri. FDGR e pe doi și USR PLUS pe trei

Dacă pentru funcția de primar al Municipiului Sibiu, FDGR-ul a triumfat prin Astrid Fodor (DETALII AICI), situația este diferită în privința supremației pentru Consiliul Local. PNL va avea nouă consilieri locali, față de doar opt ai FDGR.

Doar patru partide vor fi reprezentate în consiliul local al municipiului Sibiu. Este vorba de PNL, FDGR, USR Plus și PSD. Astfel după redistribuire, liberalii au l 16.144 de voturi, respectiv 47,71 %, în timp de FDGR are 13.860 voturi, respectiv 41,25 %. Pe locul trei la mare distanță se clasează USR PLUS, cu 6.978 de voturi, respectiv 20,77 %. PSD prinde și el locuri în consiliul local, cu 4.088 voturi, respectiv 12,77 %.

Restul partidelor și candidaților nu au atins pragul de cinci procente pentru a avea reprezentanți, iar voturile lor au fost redistribuite celor patru formațiuni politice care au făcut mai mult de 5 %.

În aceste condiții configurația Consiliului Local Sibiu este următoarea:

PNL – 9 consilieri

FDGR – 8 consilieri

USR Plus – 4 consilieri

PSD – 2 consilieri