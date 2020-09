Semineul electric – cel mai ieftin si mai economic tip de semineu de pe piata!

⇓ Ascultă știrea ⇓

Daca doresti un semineu ieftin si bun, adica sa fie economic si la achizitie, si la intretinere, dar totusi sa vezi flacara focului jucand in livingul tau, atunci un semineu electric este cea mai buna alegere! Costurile sunt foarte, foarte mici, fata de un semineu clasic pe lemne, dar functionalitatea si satisfactiile pe care le ofera chiar si cel mai ieftin semineu electric se apropie foarte mult de ceea ce ofera unul pe lemne!

Astfel, seminee electrice reprezinta unele din cele mai bune alternative la semineul clasic pe lemne. Sunt produse inovative, care pe langa faptul ca sunt aspectuoase, au un cost mic comparativ cu alte tipuri de seminee, atat la achizitie, cat si la intretinere, putand fi amplasate absolut oriunde.

Semineele electrice sunt astazi unele dintre cele mai apreciate dispozitive termice de pe piata! De ce? Pentru ca, fata de semineu clasic, unul conectat la curentul locuintei este foarte ieftin, dar pastreaza, in acelasi timp, aspectul deosebit si confera eleganta caminului tau, gratie tehnologiei 3d cu care sunt prevazute astazi mai toate semineele electrice.

Costul este minim, pentru ca se elimina toate celalalte elemente de racordare ale unui focar clasic (cos de fum, burlane, materiale de constructie/finisaj), precum si manopera lucrarii, iar montajul semineului electric este foarte facil si poate fi realizat de oricine.

Sunt usor de utilizat cu ajutorul telecomenzii si pot fi programate sa te astepte cu caldura atunci cand te intorci acasa de la servici sau pe durata unei seri relaxante cu prietenii. In plus, nu trebuie sa cumperi lemne (ca la seminee albe pe lemne), sa le depozitezi sau sa cureti reziduuri de la acestea.

Deci, de ce este semineul electric cel mai ieftin dispozitiv care se apropie de semineul clasic pe lemne?

De la bun inceput trebuie spus ca acesta este o solutie ieftina intre dispozitivele termice, pentru ca foloseste tehnologia inovativa 3D, fiind dotat cu un ecran LED special, cu afisare luminoasa, care produce efectul de flacara. Este accesibil ca pret tocmai datorita acestei tehnologii care consuma foarte putina energie electrica.

In al doilea rand, semineul electric se monteaza foarte rapid si simplu, nu necesita evacuare si prin urmare, nu este nevoie de meseriasi, sa stii cum se monteaza un cos de fum santier sau investitii in materiale aditionale care se folosesc in constructia unui semineu clasic pe lemne.

Please enable JavaScript



Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Mai mult, costurile initiale (de achizitie), precum si cele ulterioare (de intretinere) sunt minime, oferind un maxim de confort si un design modern la un cost foarte scazut! Nu necesita intretinere si verificare periodica (cum este cazul celor clasice, racordate la un cos de fum) sau alte cheltuieli neprevazute.

Apoi, intrucat acesta nu functioneaza pe lemne/bricheti/peleti sau alte tipuri de combustibili, consumand doar o parte din curentul electric deservit locuintei, consumul energetic practic este foarte redus, ceea ce face din semineul electric o achizitie accesibila pentru oricine.

Important de mentionat este faptul ca un semineu electric consuma atat cat folosesti si modul in care il folosesti. Asadar, daca il folosesti asa cum fac 90% din cei care cumpara un semineu electric, adica doar cu functia estetica, nu si pentru incalzire, el va consuma extrem de putina energie, aproape nesemnificativ! Consumul va fi asemanator cu cel al unui bec economic de 10kW, deci ai plati undeva la 1 leu/luna la o folosire a semineului cate 2h/seara!

Insa, daca consumul in modul simplu cu efect de flacara este aproape inexistent, consumul in cazul folosirii si a functiei de incalzire creste exponential! Daca e sa facem aceeasi comparatie, in 2 ore de functionare continua cu functia de incalzire ai consuma undeva la 90 kW, deci ai scoate din buzunar undeva la 40 lei/luna.

Diferenta intre cele doua utilizari este foarte mare, dupa cum se poate observa! Deci, nu merita sa folosesti un semineu electric pentru incalzire, ci pentru functia decorativa! Practic, semineul electric nu poate fi catalogat drept cea mai buna solutie pentru incalzirea casei, decat daca e luat in considerare doar ca sursa secundara de incalzire, nefiind conceput si proiectat ca sursa principala de incalzire.

Dar un semineu electric nu prezinta doar avantajul pretului si al costurilor minime de utilizare. Unii cauta astazi pe internet seminee second hand, dar si fata de acestea costurile sunt mult, mult mai mici. In plus, avantajele semineelor electrice sunt multiple:

– Este potrivit pentru amplasare in orice spatiu (apartament, sala de conferinta, etc.), nu doar la casa

– Usor de integrat sau incastrat, gratie dimensiunilor reduse (fata de un semineu clasic)

– Cu toate ca nu e reala, flacara “electrica” o imita foarte bine pe cea naturala

– Nu se produce fum, nu se afuma sticla semineului

– Nu necesita intretinere si verificare periodica (cum este cazul celor clasice, racordate la un cos de fum)

– Adauga un plus de design locuintei prin aspectul modern si elegant

– Telecomanda cu timer și termostat (controlul temperaturii “la buton”).

Asadar, daca te-am convins de avantajele si de costurile reduse pe care le ofera un semineu electric ieftin si economic, atunci ai si o multime de modele si variante din care sa alegi pentru locuinta ta si nu mai trebuie sa cauti un blog instalatii sau alte surse de info! Cei de la PEFOC te pot ajuta cu o oferta foarte bogata si variata in acest sens!

Livrarea oricarui semineu electric comandat din catalogul PEFOC se face in cel mai scurt timp, direct din stoc, putand alege din modele, culori sau stiluri diverse, cu rame din MDF sau din imitatie de piatra!