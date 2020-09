Asociația „Sus Inima” din Sibiu cazează gratuit bolnavii de cancer în București

⇓ Ascultă știrea ⇓

Pacienții bolnavi de cancer, care fac radioterapie în spitalele din Capitală și care nu își pot asigura cazarea, pot fi găzduiți, începând cu luna octombrie, într-o casă din București. Inițiativa vine din partea Asociației „Sus Inima” din Sibiu, informează un comunicat de presă transmis, miercuri, AGERPRES.

„În România, există un aparat de radioterapie la un milion de locuitori, adică un aparat la patru judeţe. Unii dintre bolnavii de cancer călătoresc chiar şi 300 de kilometri pe zi, pentru o şedinţă de terapie care durează cinci minute. Mulţi dintre ei renunţă, pentru că nu au bani de cazare. Carmen Chindriş, Lu Knobloch şi părintele Constantin Necula, fondatorii Asociaţiei Sus Inima, au identificat aceasta nevoie şi au inaugurat, în octombrie 2019, Casa Sus Inima Sibiu, unde pacienţii oncologici care fac radioterapie beneficiază de cazare gratuită, primesc un prânz cald în fiecare zi şi le sunt oferite psihoterapie, navigare oncologică şi terapie prin artă. Modelul este acum replicat la Bucureşti de către Asociaţia Sus Inima, împreună cu Andreea Comşa, o antreprenoare din domeniul consultanţei imobiliare. Casa Sus Inima Bucureşti va fi inaugurată în octombrie 2020”, precizează sursa citată.

Casa Sus Inima din Bucureşti pentru bolnavii de cancer este un fost hostel situat pe strada Luigi Cazzavillan.

„Am fost foarte impresionată de ce a făcut Carmen la Casa Sus Inima Sibiu şi i-am spus că aş vrea s-o susţin în continuare. Ea mi-a propus atunci să replicăm modelul de la Sibiu la Bucureşti şi eu m-am gândit şi am zis că voi încerca să aduc fonduri. Aşa am apărut eu în peisaj şi încerc să susţin Casa Sus Inima Bucureşti pe partea de strângere de fonduri şi de awareness”, a declarat Andreea Comşa – coordonator Casa Sus Inima Bucureşti.

Potrivit comunicatului citat, costurile pentru plata chiriei lunare, a salariilor angajaţilor şi a celor necesare bolnavilor oncologici în această viitoare casă dedicată lor se ridică la suma de 5.000 de euro.

„Aceste cheltuieli sunt considerabile şi este nevoie de un efort susţinut pentru a obţine fondurile necesare, astfel încât, în mod evident, pe lângă cei care deja au agreat să fie alături de noi, voi face tot posibilul să aduc cât mai multe alte companii şi persoane fizice care doresc să se implice în această cauză a noastră, pentru că intenţia este ca această Casă Sus Inima să se deschidă în cât mai multe oraşe din România şi să poată ajunge să ajute, în timp, câţi mai mulţi bolnavi”, a spus Andreea Comşa.

Pandemia de COVID-19 a afectat semnificativ activitatea Asociaţiei Sus Inima, pentru că pacienţii oncologici, mai ales cei care fac radioterapie, sunt foarte expuşi în faţa virusului, se mai arată în comunicat.

Principalul criteriu de alegere a celor care vor fi cazaţi în Casa Sus Inima, fie că este vorba despre Sibiu sau despre Bucureşti, este cel al programării la iradiere, pentru că la radioterapie pacienţilor li se face plan de tratament şi trebuie să facă teste PCR odată la 10-14 zile, limitându-se astfel semnificativ riscul. În plus, în Casa Sus Inima Sibiu au fost implementate toate măsurile necesare pentru prevenirea răspândirii COVID-19.

„Avem trei băi pentru patru camere, dezinfectanţi, dezinfectăm zilnic, oferim gratuit câte o mască pe zi, avem vase de unică folosinţă, mâncarea vine de la o firmă de catering şi se aruncă ambalajele, nu mai intră nimeni de afară. Sunt doar ei între ei, pentru a se limita astfel la maximum răspândirea COVID-19. Persoana care face curăţenie merge cu echipament de protecţie, costum, mănuşi, vizieră, mască şi stă maximum două ore”, a afirmat cofondatoarea Asociaţiei Sus Inima, Carmen Chindriş.

În Casa Sus Inima din Bucureşti va exista, de asemenea, o zonă de carantină, cu intrare separată, o cameră mare, cu bucătărie şi baie proprie, în care beneficiarii vor locui până vor primi rezultatul testelor, înainte de a se muta în casă.

