Cel mai tânăr primar din istoria județului Sibiu – Timotei Păcurar de la Micăsasa are doar 29 de ani

Timotei Păcurar are doar 29 de ani și este cel mai tânăr primar din județul Sibiu. Candidatul Alianței USR-PLUS a câștigat alegerile locale în comuna Micăsasa din Județul Sibiu.

După 18 ani de conducere PSD-istă, locuitorii din comuna Micăsasa au votat pentru o schimbare. O schimbare majoră, care speră să le aducă multe beneficii şi să contureze un drum precis spre modernizarea comunei și spre realizarea tuturor proiectelor propuse. Candidatul din partea Alianței USR-PLUS, Timotei Păcurar, a reușit să adune 46% din voturi.

„Din anul 2016 am ales să mă implic în administrația locală. Am avut încrederea că pot să schimb ceva. Primarul vechi era de foarte mulți ani, însă lucrurile mergeau foarte rău în comună. Oamenii erau dezamăgiți de felul în care mergeau lucrurile în Micăsasa.”, spune noul primar.

Următorii patru ani urmează a fi plini de realizări frumoase pentru locuitorii din Micăsasa. Noul primar și-a propus spre realizare mai multe obiective, pe care oamenii comunei Micăsasa le așteptau de mulți ani.

„Sunt probleme mari la infrastructură, apă canal. Printre cele mai importante lucruri se numără drumurile din Micăsasa, care sunt într-o stare extrem de avariată. Vom lucra la cadastru sistematic, la susținerea producătorilor locali, la reabilitarea monumentelor istorice care trebuie puse în valoare. Sunt multe, lista ar fi destul de lungă, dar astea sunt primele pe care mi le propun spre realizare pe durata acestui mandat.”, a declarat pentru Ora de Sibiu, Timotei Păcurar.

„Mai bine să pierd onorabil decât să câștig prin lucruri lipsite de corectitudine.”

Oamenii din comună s-au bucurat pentru victoria tânărului, spunând că au simțit o ușurare că în sfârșit a reușit cineva „să îl dea jos” pe vechiul primar. „A fost o bucurie generală, lumea mă felicită încontinuu. Am fost atacați în toată campania, de către cei de la PSD și de PNL, noi am ales să facem o campanie curată, am avut un principiu: „Mai bine să pierd onorabil decât să câștig prin lucruri lipsite de corectitudine.” Totul a fost făcut frumos și curat.”, a mai spus Timotei Păcurar.

Proaspătul primar al comunei Micăsasa, are și niște pasiuni inedite, la care a renunțat pentru a putea face modificări în Micăsasa.

Din anul 2013 face ciclism, fiind singurul din România care a trecut de la amatori la profesioniști. A fost de șase ori campion național la ciclism și este președintele comisiei de Cyclocross al Federației Române de ciclism și a coordonat Cupa României Cyclocross. De asemenea, tânărul primar cu hobby-uri deosebite a înființat și un ONG, care se numește Cyclocross Nation, iar toamna trecuta a organizat primul cyclocross internațional, November Cross, desfășurat la Micăsasa. Timotei Păcurar este absolvent al Facultății de Jurnalism din Sibiu și a subliniat faptul că a renunțat la cariera de ciclist pentru a face schimbări în Micăsasa.