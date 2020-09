S-a lansat navigatorul pentru pacienții cu cancer bronhopulmonar – Scurtează timpul de la suspiciune la diagnostic

⇓ Ascultă știrea ⇓

Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer din România (FABC) în parteneriat cu Asociația Bolnavilor de Cancer (ABC), cu Societatea Română de Pneumologie și Societatea Națională de Oncologie Medicală lansează in colaborare cu Amazonia Navigators, proiectul „Navigator pentru pacienții cu cancer bronhopulmonar”, un proiect pilot dedicat navigării în sistemul de sănătate a persoanelor care se află față în față cu un potențial diagnostic de cancer pulmonar.

Prin intermediul activităților din cadrul proiectului, Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer din România (FABC) își propune creșterea ratei de supraviețuire a pacienților cu cancer bronhopulmonar confirmat, prin scurtarea timpului de la diagnostic la inițierea tratamentului.

“În România, conform datelor Globocan 2018, în fiecare an apar 11.340 de cazuri noi de cancer pulmonar. La nivel national, cancerul pulmonar este principala cauză de mortalitate oncologică, 10.277 de persoane pierzându-și viața anual din această cauză. Punerea diagnosticului de cancer bronhopulmonar în cel mai scurt timp de la momentul apariției suspiciunii este o etapă vitală în asigurarea tratamentului potrivit la momentul potrivit. Din păcate în foarte multe dintre cazuri, acest diagnostic este pus cu întârziere de luni întregi, în condițiile în care media de supraviețuire este de 6-18 luni și doar aproximativ 20% dintre pacienți trăiesc mai mult de un an. A venit momentul ca timpul petrecut de la suspiciune la un diagnostic confirmat de cancer bronhopulmonar să fie scurtat, iar navigatorul de pacienți are exact acest rol”, declară Cezar Irimia, Președinte FABC.

Programul de navigare are o abordare centrată pe pacient, ține cont de nevoile acestuia în raport cu sistemul de sănătate, precum și traseul pacientului de la suspiciunea de cancer bronhopulmonar la confirmarea diagnosticului. Rolul navigatorului de pacienți este de a asigura informarea, educarea și mobilizarea continuă și în timp util a unui pacient cu cancer bronhopulmonar în sistemul medical, în vederea stabilirii unui diagnostic de precizie.

„Amazonia Navigators are o experiență de peste 15 ani în navigarea de pacienți oncologici, reușind să ajute peste 4000 de pacienți în lupta împotriva cancerului, de la momentul suspiciunii, până la confirmarea diagnosticului și inițierea tratamentului. Prin intermediul acestui proiect ne adresăm direct persoanei cu suspiciune de cancer bronhopulmonar, pentru care ne propunem să scurtăm timpul petrecut în sistemul de sănătate până la momentul primirii unui diagnostic final. Pentru această categorie de persoane, potențiali pacienți, timpul este cu adevărat cea mai importantă resursă. Navigatorii de pacienți sunt alături de ei, de familiile lor și de medici, astfel încât să se asigure că timpul este de partea lor”, declară Victoria Asanache, Fondator Amazonia Navigators.

Pentru a avea acces la programul de navigare, persoanele care sunt în situația de a avea suspiciune confirmată de cancer bronhopulmonar trebuie să aibă un bilet de trimitere de la medicul de familie valid, să acceseze platforma https://callcenter.i-pacient.ro/, unde trebuie să se înregistreze și să primească un cont de utilizator, care le dă acces direct la informații. Serviciile sunt gratuite, în limita celor 50 de locuri disponibile în cadrul proiectului- pilot.

Pentru mai multe informații vă stăm la dispoziție la următoarele date de contact: Gabriela Saulea 0760300900 sau gabriela.saulea@fabc.ro

Despre FABC

Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer (FABC) a fost înființată în anul 2005 din necesitatea că toți cei care lupta împotriva cancerului să devină o forță cu o voce puternică. FABC este interfață între organizațiile membre și instituțiile statului, instituțiile europene implicate în sănătate, precum și organizațiile europene și internaționale similare. FABC numără peste 75.000 de membri în întreagă țară, pacienți, supraviețuitori și voluntari. FABC este o federație formată din 26 asociații care activează pe plan local, la nivelul județelor. Misiunea FABC este de a face lobby și advocacy activ pentru promovarea, respectarea și garantarea drepturilor pacienților cu cancer, implementarea măsurilor necesare pentru reducerea impactului acestei maladii. Pentru mai multe detalii, va rugăm să accesați: www.fabc.ro.