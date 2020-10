FOTO Drumul dintre Tălmaciu de Tălmăcel distrus de mașinile care lucrează la autostrada Sibiu – Boița

⇓ Ascultă știrea ⇓

Construcția autostrăzii Sibiu- Boița a fost, cu siguranță, așteptată de șoferi, în primul rând. Nici cei care locuiesc în zonă nu s-au opus, dimpotrivă, doar că de la începutul lucrărilor au fost deranjați de neatenția celor care lucrează acolo. Mai exact, mașinile care ies de pe șantier nu sunt curățate de noroi și astfel drumul dintre Tălmaciu și Tălmăcel, asfaltat de altfel, se confundă acum cu șantierul.

Cei care trec zilnic pe aici spun că devine din ce în ce mai greu de circulat pe singurul drum dintre cele două localități din cauza noroiului care s-a adunat pe șosea. Nu își doresc decât să se găsească o soluție ca mașinile care ies de șantier să fie curățate pentru a nu maia duce noroiul de acolo pe drumul circulat zilnic de sute de mașini.

”Pe drumul de legatura intre localitatile Talmaciu si Talmacel, pe unde urmeaza sa treaca un tronson suspendat al viitoarei autostrazi, suntem nevoiti sa trecem cu masinile, cu bicicletele sau pe jos printr-un noroi egal cu cel de pe santier. Situatia s-a agravat de cand au inceput ploile. In perioada verii, seceta fiind, a fost un praf infernal putand fii vizibil pe frunzele arborilor si oricare constructie din zona. Ca si cetatean al localitatii Talmacel pot spune ca ma bucur nespus de mult pentru constructia tronsonului de autostrada dar nu sunt intocmai de acord cu felul in care se gestioneaza situatiile mentionate mai sus – noroi, praf si drum afectat de utilajele grele (gropi, asfalt lasat). Am inteles ca s-a ridicat aceasta problema in primaria Talmaciu de catre un consilier dar nu s-a ajuns la niciun consens”, spune unul din șoferii care au semnalat această problemă.