Italia vrea să prelungească starea de urgență până la începutul anului viitor

⇓ Ascultă știrea ⇓

Italia vrea să extindă starea de urgență până la începutul anului viitor, măsura dură fiind propusă de premierul italian pentru a limita răspândirea epidemiei de coronavirus. Situația în Italia este în continuare critică, notează MEDIAFAX.

Premierul italian Giuseppe Conte va cere Parlamentului să extindă starea de urgenţă până la sfârşitul lunii ianuarie. Aceasta expiră la mijlocul lunii octombrie. Guvernul încearcă astfel să evite creşterea numărului cazurilor de COVID, lucru care se întâmplă în alte ţări europene, relatează Reuters. În prezent, Italia are cel mai mare număr de morți din cauza pandemiei din Europa continentală, cu 35.894 de decese raportate.

Starea de urgenţă, care urmează să expire la mijlocul lunii octombrie, conferă puteri mai mari guvernului, ajutând oficialii să ocolească birocraţia care împiedică mult procesul decizional în Italia. „Vom propune parlamentului extinderea stării de urgenţă, probabil până la sfârşitul lunii ianuarie 2021,” a declarat Conte în timpul unei vizite la Caserta, în sudul Italiei.

Italia, prima ţară europeană care a trecut printr-o epidemie majoră de COVID-19 în primăvară, a reuşit să reducă numărul de infectări după ce a impus o carantină strictă din martie până în mai. Cu toate acestea, are cel mai mare număr de decese din cauza noului coronavirus din Europa continentală.

Cazurile zilnice au crescut din nou în ultimele două luni în Italia, dar rămân sub 2.000, mult sub Franţa şi Spania, care au fost forţate să impună noi restricţii în unele zone. „Situaţia rămâne critică, deşi infecţiile sunt sub control,” a adăugat Conte.

Sursa: MEDIAFAX