Semineele electrice: 3 in 1 – decor, caldura si confort!

Semineele electrice sunt o modalitate atractiva si eficienta de a crea o ambianta confortabila in orice camera din casa sau apartamentul vostru, pentru functionarea lui fiind necesara doar o priza. Astfel acestea sunt mai economice, portabile si mai convenabile decat un semineu pe gaz sau pe lemne.

Devenind din ce in ce mai mult o alternativa moderna la deranjul si poate stresul achizitionarii unui semineu pefoc conventional, semineele electrice imita aspectul focului real pentru a oferi proprietarilor toate avantajele sale.

Ca optiune economica ce nu sacrifica designul sau caracterul unei camere, semineul electric estea cea mai simpla, moderna si ieftina alternativa la semineele clasice pe lemne.

Disponibile in modele ce pot fi instalate in mobilier, pe perete sau in rama unui semineu acestea ofera o varietate de optiuni de instalare si decor – toate tinand sub control costurile de intretinere si energie. In plus, sunt confortabile de utilizat datorita telecomenzii, timerului, afisajului reglabil si termostatului.

Un semineu electric nu produce flacari, dar totusi produce caldura. In loc de flacari, proiecteaza o imagine a unui foc adevarat. Unele modele au functii cum ar fi iluminare LED, videoclipuri cu lemne arse sau chiar imagini cu holograme. De asemenea, pot avea efecte sonore care pot face ca unitatea sa sune ca un foc ce arde, cu optiuni de instalare, cum ar fi montarea pe perete, care poate face semineul sa arate mai autentic.

Intretinere scazuta

Unul dintre cele mai mari dezavantaje in a detine un semineu este intretinerea – si aici semineele electrice au un avantaj in plus. Deoarece produc zero emisii, se pot instala aproape oriunde si sunt foarte usor de intretinut.

Deoarece nu ard lemn real si nu produc fum sau abur, cerintele de intretinere pentru un semineu electric sunt semnificativ mai mici decat semineele cu gaz si lemn. Intrucat aprinderea si stingerea lui este usoara si la indemana, nu trebuie nici curatare. Si nu va mai trebui sa te informezi nici in cat timp se usuca lemnul de foc.

Prietenoase cu mediul si sigure

In comparatie cu semineele pe lemne si semineele pe gaz care produc vapori si alte produse secundare, semineele electrice sunt o varianta ecologica de a va bucura de caldura si atmosfera unui semineu si o alternativa la cele mai bune sobe pe lemne. Acestea nu produc emisii nocive sau poluanti si nu consuma lemn sau combustibili fosili, contribuind la protejarea mediului. Mai mult decat atat, nu este implicat nici un proces de ardere, iar focarele echipate cu sticla raman de obicei reci la atingere. Aceasta caracteristica, impreuna cu protectia la supraincalzire disponibila la mai multe modele, inseamna mai multa siguranta. In plus, semineele electrice nu vor contribui la umezeala interioara, cresterea mucegaiului sau probleme de ventilatie.

Cost scazut si consum minim

Instalarea semineelor poate fi adesea un proces foarte scump. Semineele electrice sunt deseori mult mai ieftin de instalat. De asemenea, pentru ca nu este necesar sa investiti in combustibil (lemn, carbuni, bricheti) sau in servicii de curatare de cosuri de fum, semineele electrice devin mai ieftine. Semineele electrice pot aduce oricarei locuinte un aspect unic la un cost redus.

Daca va intrebati cat consuma un astfel de semineu, aflati ca datorita tehnologiei 3D LED incorporate, un semineu electric are un consum de doar 11,2 W/h.

Tehnologie noua

Semineele electrice moderne sunt o modalitate excelenta de a incalzi casa sau spatiul pe care il detineti, recomandat ca sursa secundara de incalzire. Modelele mai noi prezinta multe caracteristici inovatoare. Semineele electrice de astazi sunt construite cu ambianta in minte si ofera tehnologie care sa semene cu semineele traditionale.

Mai mult decat atat, termostatul digital din dotare permite afisarea temperaturii, iar datorita tehnologiei de fabricare, semineul poate fi folosit atat pentru designul sau foarte atragator, dar si ca sursa de caldura pentru camerele de pana la 37 mp.

Punctul focal al camerei

Semineele electrice pot fi punctul focal al incaperii, fiind o piesa de decor ce poate fi integrata in orice camera, indiferent de stilul acesteia. Achizitionarea unui semineu electric nu inseamna sa compromiti stilul camerei. De fapt, este invers!

Semineele electrice deschid multe oportunitati de amenajare. Exista o varietate de modele care ofera confort si caldura, dar mai ales, contribuie la un aspect modern al camerei.

Creati atmosfera perfecta selectand culoarea, luminozitatea si viteza flacarii. Chiar si palpairea traditionala asociata flacarilor produse de lemne adevarate, poate ajuta la confortul camerei doar privindu-le.

Portabilitate

Printre numeroasele beneficii ale unui semineu electric este versatilitatea locatiei sale. Daca va mutati la alta locuinta puteti lua semineul electric cu voi. Sau daca vreti sa incalziti alta camera, il puteti muta cu usurinta oriunde exista o priza de alimentare. Acest lucru este mai dificil si aproape imposibil cu alte tipuri de semineu cu usa la comanda sau cu alte accesorii de care trebuie sa tineti cont.

Semineele electrice au fost create pur si simplu pentru a putea inlocui nevoia celor traditionale, deci este firesc ca acestea sa fie superioare in aproape toate aspectele.