Dragostea nu are limite – O canadiancă a renunțat la o carieră de succes ca să se mute la Sibiu

Dragostea nu ține cont de vârstă, de naționalitate sau de distanță. Acest lucru este confirmat și de cazul Ninei și al lui Sebastian, care și-au schimbat radical viața.

Nina Roquebrune este originară din Quebec, Canada. După mai bine de 30 de ani de viață, s-a întâmplat să se îndrăgostească incurabil de Sebastian din Sibiu. Flacăra izbucnită între cei doi a fost atât de puternică, încât nu a mai existat loc de întrebări sau dubii. Cei doi îndrăgostiți și-au unit destinele, marcând acest eveniment cu o frumoasă nuntă tradițională, cu muzică românească și țuică, jucată în Canada. De aici a început partea cea mai interesantă a experienței lor de viață. Nina, a povestit despre momentele marcante din viața ei și despre cum s-a născut această poveste de iubire.

„M-am născut în Quebec, Canada. Am trăit la țară, iar apoi m-am mutat în oraș pentru o nouă experiență de viață și pentru a-mi continua studiile ca asistentă medicală. După ce am absolvit, am început să lucrez la un azil iar apoi am găsit un post la o unitate de transplant de ficat, acolo am găsit un post pe specializarea mea, mai exact, Asistent medical pentru îngrijirea picioarelor. Am cunoscut soțul la început de carieră, a venit odată cu schimbările din viața mea. În acea perioadă m-am mutat de la apartament, am schimbat orașul, locul de muncă. Cu soțul ne-am cunoscut pe internet. Îi sunt foarte recunoscătoare pentru că a avut răbdare, eram foarte ocupată și nu reușeam să ne vedem. A durat destul de mult până am ieșit la cafea prima dată. Până atunci, discutam ore în șir la telefon, pe diferite subiecte. Cel mai mult m-a impresionat pe plan intelectual, dar m-a cucerit și cu accentul lui, de Transilvania. După câteva săptămâni când ne-am întâlnit, a fost acea dragoste la prima vedere. După doi ani jumătate ne-am căsătorit.”, povestește Nina.

Imediat după, Dumnezeu le-a dăruit și doi copii. Deși locuia în Canada de 25 de ani, soțul Ninei își dorea foarte mult să se întoarcă acasă, mereu spunea că îi este dor de patria lui.

„Am avut concediu de maternitate un an jumătate și am zis că acum este momentul să încercăm o nouă viață în România. Ne-am dat un an de test, să vedem cum ne acomodăm. Pentru soț, adaptarea a fost ușoare, s-a reîntors acasă, la patria lui, era entuziasmat. Copii aveau 1 an și, respectiv, 2 ani, ei practic s-au dezvoltat aici, nici nu mai țin minte perioada din Canada. Pentru mine, care m-am mutat la 35 de ani dintr-o țară total diferită, a fost mai dificil. Primele 6 luni, când era totul nou, eram și eu entuziasmată. Apoi, am avut o perioadă mai grea.”, a mai adăugat Nina.

Rudele și prietenii pe care a reușit să-i facă în Sibiu, au încurajat-o pe Nina și au reușit să-i ofere încredere și siguranță în propriile abilități.

„Treptat, am făcut un curs specializat și am deschis o firmă specializată în îngrijirea picioarelor. Clientele mele din acea perioadă erau majoritatea cunoștințe referințe, persoane care erau impresionate de povestea mea de viață, dar începusem să prind încredere, ele mi-au dat putere și forță ca să merg mai departe.”, a mai spus pentru Ora de Sibiu Nina.

Pe lângă părțile pozitive, au existat și multe impedimente, care au fost depășite cu brio

Distanța, dorul de casă, de țara de baștină și de familie nu au fost cele mai chinuitoare pentru Nina. La toate „hop”-urile peste care a avut de trecut, se adaugă și imposibilitatea de a-și echivala studiile și de a profesa pe segmentul pe care este specializată. „Cu lucrul a fost mai greu, în România nu există meseria în care sunt eu specializată și sunt foarte puține cabinete care se ocupă cu adevărat de îngrijirea piciorului, de sănătatea lui, nu doar de aspectul estetic.”, a mai spus Nina.

A lăsat o viaţă în Canada, iar acum are grijă de picioarele sibienilor

Fiind specializată în îngrijirea picioarelor, Nina a reușit să găsească o modalitate pentru a pune în practică abilitățile pe care le are și pentru a veni în ajutorul sibienilor. Este printre puținele persoane din Sibiu care fac acest tip de pedichiură pe bază medicală. Această procedură este un tratament profesional pentru unghii și picioare, cu folosirea instrumentelor speciale și sterile. Aceasta folosește metode non invazive și produse care rezolvă în timp o serie de probleme de la nivelul picioarelor cum ar fi: unghiile încarnate sau îngroșate, micoze, bătături, veruci și calozități