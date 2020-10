PSD Sibiu aruncă vina pe oameni – ”Am pierdut alegerile pentru că lumea nu a ieșit la vot”

⇓ Ascultă știrea ⇓

Scorul obținut de PSD la alegerile locale de anul acesta sunt cele mai slabe de după Revoluție. Sibiul nu a fost niciodată un județ sau municipiu de stânga, dar PSD-ul a avut mereu susținătorii săi constanți. Care, se pare, că la aceste alegeri, l-au lăsat ”la greu”. În Consiliul Local Sibiu PSD va avea doar doi reprezentanți.

Cătălin Stanciu, candidatul PSD la Primăria Sibiu și președintele organizației municipale a partidului, spune că din punctul lui de vedere nu s-a greșit cu nimic, mai ales că campania dusă de PSD pentru prima dată în online a avut reacții pozitive. ”Pentru prima dată am avut o campanie care până acum nu s-a mai făcut, cea online. Ceea ce am transmis noi a ajuns la 130.000 de unici dintre care 94.000 doar din municipiul Sibiu. Feedback-ul a fost unul pozitiv, reacțiile oamenilor au fost bune. Așa că nu s-a greșit cu nimic”, spune Cătălin Stanciu.

Și chiar dacă președintele organizației municipale a PSD spune că totul a fost în regulă, aceste lucruri nu s-au reflectat în voturile acordate de sibieni. Partidul Social Democrat a obținut doar două mandate în Consiliul Local Sibiu, aceasta fiind cea mai slabă reprezentare de până acum. Explicația lui Cătălin Stanciu este faptul că alegătorii nu au ieșit la vot la fel de mulți ca la precedentele alegeri. ”Anul acesta numărul celor care au ieșit la vot a fost mai mic cu 2.000 decât în 2016. Probabil că aici a fost diferența. În plus, pe municipiu ne-a costat și notorietatea. eu nu sunt la fel de cunoscut ca domnul Trif, iar asta s-a văzut la numărul de voturi, plus că am venit cu o echipă nouă, cu oameni care activează în mediul privat”, este explicația lui Cătălin Stanciu.

Cât despre planurile de viitor, Cătălin Stanciu spune că la nivelul organizației municipale a PSD se va face o evaluare a ceea ce s-a întâmplat la alegeri și se vor decide pașii de urmat în continuare. ”Vom merge înainte, ne pregătim pentru alegerile care urmează. În consiliul Local vom merge înainte cu propunerile pe care le-am avut și în campanie care vizează sănătatea, educația, mobilitatea”, spune Cătălin Stanciu.

Trif nu comentează

Bogdan Trif, președintele PSD Sibiu, nu a dorit să comenteze nimic legat de rezultatul alegerilor locale, motivând că este la volan și a transmis să așteptăm conferința de presă pentru informații. Bogdan Trif a candidat pentru președinția Consiliului Județean Sibiu. A fost votat de 24.218 dintre alegători, ceea ce înseamnă un scor de 15,6%.