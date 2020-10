Vine iarna – IONY dă al patrulea cauciuc gratis

⇓ Ascultă știrea ⇓

Trecerea de la anvelopele de vară la cele de iarnă nu este un moft. Siguranţa, eficienţa şi aderenţa la drum sunt doar câteva dintre beneficiile acestora în sezonul rece.

Deşi, acum, temperatura de afară arată mai degrabă a mijlocul verii, iarna va începe încet-încet să îşi facă simţită prezenţa. Ce pot face şoferii sibieni pentru a se simţi în siguranţă la volan? Soluţia este alegerea unor anvelope de iarnă de calitate pentru siguranţa şi confortul întregii familii! Un drum la magazinele IONY Grup, şi problema e rezolvată! Aici, poţi beneficia de asemenea de cea mai bună ofertă: plăteşti 3 anvelope, iar pe cea de-a patra o primeşti gratuit!

Pregătiri de iarnă

IONY Grup are mereu grijă de clienţii săi, și vine în sprijinul șoferilor sibieni cu cele mai bune oferte de pe piaţă. La fel ca în sezoanele trecute, revine oferta de 3 plus 1 GRATIS, atât pentru anvelopele de iarnă, cât şi pentru cele mixte: cumperi trei anvelope de iarnă, primești una gratis, plus cadou – un gel hidroalcoolic igienizant Dreissner!

,,Promoția a încept deja și o vom menține tot sezonul. Avem stoc suficient pentru anvelopele de iarnă, astfel încât, această ofertă va fi menținută pe întreaga perioadă a sezonului rece. Avem orice tip de anvelope, dimenisune sau brand. Soluţii avem pentru toate cerinţele şi nevoile clienţilor noştri, iar dacă se cere ceva special, aducem pe comandă”, a precizat Ioan Băra, managerul IONY Grup.

Servicii de calitate şi oferte avantajoase

Şoferii care nu vor să îşi schimbe anvelopele la fiecare început de sezon, pot opta pentru setul ,,patru anotimpuri”. Și acestea intra în oferta de sezon! În plus, anvelopele achiziţionate din magazinele IONY vor fi montate gratuit în service-urile companiei.

Cei intersaţi pot contacta Hotline-ul IONY Grup pentru informaţii despre mărci, dimensiuni, preţuri, branduri, la numărul de telefon 0725. 221.758, sau pot veni direct la sediile firmei, din strada Henry Coandă, Nr.63 B sau Vasile Cârlova din cartierul Ştrand. De asemenea toate informaţiile, ofertele şi serviciile companiei pot fi găsite şi pe site-ul IONY sau pe pagina de Facebook IONY Grup.