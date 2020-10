Singurul primar independent din județul Sibiu – ”Am câștigat fără campanie electorală”

⇓ Ascultă știrea ⇓

Florin Ioan Barbu este noul primar al comunei Apoldu de Jos. Este singurul primar independent din județul Sibiu, ales la alegerile locale din 27 septembrie. Florin Barbu a reușit să se ”impună„ la primăria Apoldului de Jos după ce candidase și la alegerile locale din 2016, dar pe care le-a pierdut la o diferență de 90 de voturi. Are 46 de ani, este tehnician silvic, iar în ultimii ani a lucrat ca pădurar.

”Am candidat împins de la spate”

Florin Barbu spune că și-a depus candidatura pentru primăria Apoldu de Jos pe fondul nemulțumirilor locuitorilor față de felul în care a fost condusă comuna până acum. ”Oamenii au fost nemulțumiți. Nu avem nimic funcțional aici. Nu avem apă, canal, gaz. Străzile sunt rupte. Nu s-a făcut nimic, nu s-au luat fonduri europene pentru modernizare. Oamenii mi-au spus să candidez din nou, și am zis să încerc să fac ceva pentru comună”, spune Florin Barbu. Acesta a mai candidat și la alegerile precedente, din anul 2016, dar atunci a pierdut la o diferență de 90 de voturi.

Independent susținut de PSD

Florin Barbu a candidat ca independent pentru funcția de primar, asta după ce făcuse parte din PSD mai bine de 20 de ani. ”Până acum un an am fost în PSD. Am plecat tot din cauza nemulțumirilor oamenilor, a neîncrederii în clasa politică. Dar, acum, am susținerea PSD în Consiliul Local. Am negociat. Ei au spus că pun un candidat la primărie, eu le-am spus că nu au nicio șansă…”, spune Florin Barbu.

După alegeri, în Consiliul Local din Apoldu de Jos PSD are 4 mandate, PNL 3 mandate, PMP un mandat, la fel și PNP.

472 de oameni din Apoldu de Jos și Sângătin, sat aparținător, l-au votat pe Florin Barbu, adică acesta a obținut 61,53% din totalul voturilor exprimate. Pe locul doi s-a situat Nicolae Florin Bozan, candidatul din partea PNL și actualul viceprimar. Acesta a obținut 241 de voturi, adică 31,42%. Dumitru Iulian Oltean din partea Partidului Neamul Românesc a obținut 40 de voturi, iar Ioan Nicoară de la Partidul Verde 14 voturi.

Actualul primar, Ioan Nicoară de la PSD, nu a mai candidat. Acesta și-a încheiat al patrulea mandat de primar la Apoldu de Jos.

”Nu am avut practic, o campanie”

Aceste cifre Florin Barbu spune că nu le cunoaște. ”Nu știu cu cât am câștigat, sincer. Nu m-a interesat, pentru că am zis dacă câștig bine, dacă nu, nu…am serviciu…nu am fost ahtiat să devin primar. Dar se pare că oamenii și-au dorit o schimbare, își doresc ceva mai bun pentru comuna lor”, spune Florin Barbu.

Din postura de candidat, Florin Barbu spune că practic nu a cheltuit mai nimic pentru campania electorală, pentru că nu a avut una efectiv. ”Afișe nu am făcut, pentru că din experiențele trecute sunt bani aruncați. Se pun pe porțile oamenilor, iar apoi sunt rupte. Oamenii știau că eu voi candida, am fost doar încurajat de ei să fac asta. Am ieșit pe stradă, am vorbit cu oamenii cu care m-am întâlnit….asta a fost campania mea. Practic am plătit onorariul contabilului, bani pe care o să îi primesc înapoi, și ceva benzină cu care m-am plimbat prin comună”, spune primarul ales.

Prioritățile independentului Barbu

Schimbul între fostul și actualul primar încă nu s-a făcut la Apoldu de Jos, dar planurile încep deja să se contureze. ”Prioritatea este finalizarea rețelei de gaz. Transgazul o să aducă conductele până la punctul lor, iar de acolo până la curțile oamenilor vom încerca să luăm fonduri europene. Apoi, canalizarea trebuie refăcută. Aici însă e ceva mai mult de muncă, pentru că multe canale sunt colmatate, a fost turnat beton peste, vom avea nevoie de specialiști. Dar, la orice problemă există soluții și le vom găsi”, spune Florin Barbu. Pe lângă susținerea PSD din Consiliul Local, primarul spune că se bazează în proiectele sale și pe viceprimarul pe care și l-a dorit.