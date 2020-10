Criză de Remdesivir la Sibiu – Medicamentul pentru tratarea Covid19 nu mai e pe stoc

⇓ Ascultă știrea ⇓

La nivel național s-a vorbit în ultimele zile despre criza de Remdesivir, medicamentul administrat pacienților infectați cu Covid 19, aflați în stare gravă. Nici la Sibiu fiolele nu mai există de cel puțin o lună, iar conducerea Spitalului Clinic Județean Sibiu spune că va face comandă. Până atunci însă, scapă cine poate.

Remdesivir este un medicament care se administrează timp de cinci zile pacienților aflați în stare gravă, internați la terapie intensivă. A fost administrat și președintelui Donald Trump după ce a fost infectat cu Covid 19.

La Sibiu medicamentul nu mai este disponibil de ceva vreme. ”La finalul lunii august am primit 40 de fiole, dar s-au terminat. Om să facem o solicitare să mai primim”, a declarat pentru Ora de Sibiu Liliana Coldea, managerul Spitalului clinic Județean Sibiu.

Întrebată ce se întâmplă în cazul pacienților aflați acum în stare gravă și care ar avea nevoie de Remdesivir pentru a supraviețui, Liliana Coldea și-a pus speranțele în medicul Victoria Bîrluțiu, șeful Secției boli infecțioase. ”Sunt sigură că doamna doctor Bîrluțiu va găsi o soluție. Noi mai facem schimb și între spitale, când am avut am trimis la Alba de exemplu, deci se poate aplica și soluția asta. Dar am încredere că se găsește o soluție până vom primi”, a mai declarat Liliana Coldea.

Managerul spitalului Județean Sibiu nu a putut însă să dea un răspuns concret când va înainta cererea pentru Remdesivir Ministerului Sănătății și evident, nici când se va primi medicamentul la Sibiu.