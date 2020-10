Situație conflictuală la Spitalul din Mediaș – managerul acuzat de numiri ilegale pe funcții

⇓ Ascultă știrea ⇓

Urgența Spitalul municipal Mediaș, la fel ca multe alte unități spitalicești din județ și din țară, duce lipsă de personal medical. Peste această problemă s- suprapus acum și un scandal legat de numirea pe două funcții de conducere din cadrul Urgenței. Liderul SANITAS Sibiu, Dan Pirnoiu, îl acuză pe managerul spitalului de ilegalități și nepotisme.

Recent, pe postul de asistent șef și șef al Urgenței Mediaș au fost numite de către managerul Spitalului, două persoane noi. Dan Pirnoiu spune că acest lucru s-a făcut ilegal pentru că, pentru a ocupa astfel de posturi este nevoie de anumite specializări și experiență de mai mult de cinci ani, pe care cei doi nu le îndeplinesc. ”Pentru asistent șef e nevoie să fie asistent principal, ceea ce doamna numită nu este. Nici șeful numit la Urgență nu îndeplinește criteriile. Nu am nimic personal cu cei doi, dar dacă numirea s-a făcut, să se facă legal. Am vorbit cu domnul manager, dar mi-a spus că totul este în regulă. O să fac petiție și la Raed Arafat, pentru că el răspunde de Serviciile de Urgență, și la ministru . Nu e normal să se încalce legea așa. În plus, managerul și juristul spitalului sunt cumnați. Și aici e conflict de interese. ei fac legea acolo după bunul plac”, spune Dan Pirnoiu.

În replică, Constantin Nicorici, managerul spitalului Mediaș, spune că nu a făcut nimic ilegal, pentru că este vorba despre detașări, nu despre posturi definitive. ”Asistentul șef și-a dat demisia, iar medicul șef de la Urgență e în concediu medical prelungit. În aceste condiții am fost nevoit să numesc pe cineva. Am ales pe cineva din afara serviciului, pentru că oricum aici suntem pe minus cu două persoane. Asistenta șefă vine din ATI, iar mediul șef de la interne, iar el oricum făcea gărzi în Urgență. Ambii sunt delegați pe post pe o perioadă de trei luni. Pentru delegare nu este nevoie să întrunească aceleași condiții ca pentru concurs, deci nu este nimic ilegal. Iar concurs nu putem organiza pentru că sunt blocate de la minister. Sper ca în trei luni să se rezolve problema și să putem organiza concurs, pentru că nici mie nu îmi convine să lucrez cu interimat”, a declarat managerul spitalului Mediaș.