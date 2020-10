Agenda de weekend la Sibiu – Seară de film, teatru sau concert cu muzică clasică?

În cadrul Stagiunii Camerale „Florescu-Fernandez & Friends”, duminică, 11 octombrie, va avea loc un spectacol inedit, susținut de Monica Florescu la pian și actorii Diana Fufezan și Pali Vecsei, începând cu ora 17.00, la sediul FDGR, în Sala Oglinzilor.

ATINS prin muzică // Scrisori de dragoste ale lui Beethoven este un concept inovator, publicul putând audia Sonata pentru pian, op. 90 de Ludwig van Beethoven, bucurându-se totodată de conținutul celor 3 scrisori lăsate de marele compozitor lângă testamentul său, epistole către o iubită necunoscută, în lectura celor doi actori sibieni. Cei care doresc să participe la eveniment, trebuie să își facă rezervare la adresa pr@florescu-fernandez.com.

Corpus Christi la CineGOLD Sibiu

Un film inspirat din fapte reale, nominalizat la Oscar, câștigător a 10 premii la Polish Film Awards și cu peste 2 milioane de spectatori în Polonia. Apreciat de public și critica din întreaga lume, Corpus Christi îl aduce în prim plan pe Daniel, un tânăr de 20 de ani, proaspăt ieșit dintr-un centru de detenție. Ajuns într-un mic oraș din Polonia, Daniel se îmbracă în haine preoțești și pretinde că este trimisul Bisericii. Apariția unui preot carismatic cu viziuni moderne este o oportunitate pentru comunitatea locală care începe un proces de vindecare după o tragedie recentă. Informații despre program și bilete AICI.

Concertele de la Joyme Pub s-au anulat

Organizatorii Overground Music, au anunțat prin intermediul unui anunț pe Facebook faptul că evenimentul se anulează.

„Sunt mai mulți factori care au dus la această decizie – biletele vândute până acum în avans din păcate nu reușesc să acopere costurile deplasării artiștilor, a echipamentelor și a personalului tehnic pentru cele două zile de festival. În plus, prognoza meteo pentru următoarele două zile nu este printre cele mai favorabile, fiind mari șanse de ploaie și temperaturi sub 15 grade. Ne pare tare rău și sperăm să ne vedem cu Coma, Robin and the Backstabbers, Rockabella și Melting Dice sub auspicii mai bune. Biletele achiziționate în avans vor fi bineînțeles returnate de către cei de la iabilet.ro.”, transmit cei de la Overground Music.