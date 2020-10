Românii părăsesc orașele – Fenomenul ia amploare din cauza pandemiei

⇓ Ascultă știrea ⇓

Pandemia i-a îndemnat pe mulți români să își lase locuințele din orașe și să se mute la țară. Peste 100.000 de astfel de proprietari s-ai strâns într-un grup pe Facebook, scrie mediafax.ro

În România există o adevărată comunitate, formată din peste 100 de mii de oameni, care s-a format pe Facebook, și ai cărei membri sunt interesați de mutatul la țară. Din cauza epidemiei, mulți dintre cei înscrişi în grupul „Mutatul la ţară” au făcut pasul cel mare.

Printre aceștia se află şi Gabriela. A visat dintotdeauna să se mute la sat, iar epidemia a convins-o şi mai mult că a făcut alegerea potrivită. Din luna martie, Gabriela şi-a mutat biroul în căsuţa pe care a renovat-o în comuna Mociu, la 50 de kilometri distanţă de Cluj.

A căutat să aibă conexiune la internet şi o grădină unde să planteze legume şi verdeţuri, iar acum nu îi mai lipseşte nimic. Nici nu a simţit epidemia şi situaţia tensionată, spune ea. De când trăieşte la ţară, viaţa ei s-a schimbat radical. Nu mai pierde ore întregi în trafic şi nu mai ştie ce este poluarea, iar priorităţile ei sunt cu totul noi.

„De la jumătatea lui iulie mă bucur de grădină şi am tot cules diverse. Acum culeg nişte dovleci plăcintari. Aici au fost nişte roşii. Pentru primul an, prima experienţă, sunt mulţumită de ce am cules. De la jumătatea lui iulie nu am mai trecut deloc prin piaţă. Veneam aici la prânz şi îmi culegeam pentru salată”, a spus Gabriela.

„Acesta este un fel de living şi am şi o mică bucătărioară, de aici lucrez sau din dormitor şi acolo avem o cămară şi baia”, a explicat aceasta.

Pentru Bianca Ghiorghiu, mutatul la țară are mai multe beneficii: a scăpat de trafic și de poluare.

„A fost mult mai uşor să mă izolez. Pot să zic că nici nu am simţit, numai ce mai primeam de la televizor noutăţile, dar stând aici izolată de agitaţia unui oraş, nu am simţit impactul. Când mi-am căutat casa am căutat să fie acces la internet, eu ştiind că o să fac asta de acasă, să lucrez. Cât de mult s-a schimbat viaţa ta de când te-ai mutat la ţară? S-a schimbat mult. Programul clar nu mai e acelaşi, nu mai fac naveta, nu mai stau în trafic o oră dus, o oră întors cum se întâmpla în Bucureşti şi sunt scutită de agitaţia de pe stradă, nu mai aud claxoane, nu mai e poluare. Grupul, şi eu l-am decoperit prin prisma unei colege care s-a mutat şi ea la ţară din Bucureşti în Buzău. Suntem 100 de mii, iar jumate din postări vin de la oameni care fie au făcut pasul, fie prospectează terenuri, case, deci trendul e imens”, a spus Bianca Ghiorghiu.