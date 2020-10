Teatrul Gong trece câteva spectacole în online

⇓ Ascultă știrea ⇓

„365 de zile în Germania / 365 Tage in Deutschland. Teatru nou pentru copii și adolescenți” este un proiect de teatru educațional care explorează axa culturală România-Germania prin prisma teatrului pentru copii și adolescenți sub diferite forme de cercetare și expresie.

Explorarea acestei rute culturale implică realizarea unei cercetări despre migrație din punctul de vedere al copiilor și adolescenților în vederea scrierii unui text de teatru, traducerea de noi piese de teatru germane pentru copii și adolescenți în română, precum și invitarea autorilor acestor texte de a susține workshop-uri de scriere dramatică, atât cu profesioniști, cât și cu tineri din România. În felul acesta dorim să oferim o panoramă asupra modurilor în care se poate iniția teatrul pentru copii și adolescenți: scriere de text nou prin cercetare, împrumutarea unor piese dintr-o altă cultură prin traducere, investigarea în laboratoare de creație a posibilelor abordări ale teatrului pentru copii și adolescenți prin workshop-uri.

Textul de teatru care explorează migrația din punctul de vedere al copiilor și adolescenților este un proiect de colaborare între Asociația Română pentru Promovarea Artelor Spectacolului, Mihaela Michailov și Radu Apostol. În acest moment este în curs de derulare și va sta la baza unui spectacol de teatru în 2021 la Teatrul GONG din Sibiu.

Seria de traduceri de noi piese pentru copii și adolescenți realizate de Ciprian Marinescu începe în acest an cu textele „De parcă aș fi hârtie“ de Daniela Dröscher, „4YourEyesOnly” de Esther Rölz și „8 tați“ de Tina Müller. Acestea vor fi prezentate prin rețelele sociale ale Centrului de teatru educațional Replika din București și Teatrul pentru Copii și Tineret GONG din Sibiu sub formă de spectacole lectură online în zilele de:

30 octombrie-1 noiembrie, Sibiu – Live streaming

30 octombrie, ora 18:00 – „De parcă aș fi hârtie” de Daniela Dröscher, regia Leta Popescu

31 octombrie, ora 18:00 – „8 tați” de Tina Muller, regia Radu Apostol

1 noiembrie, ora 18:00 – „4YourEyesOnly” de Esther Rolz, regia Ilinca Prisăcariu

5-7 noiembrie, București, spectacolele vor fi disponibile pentru vizionare timp de 24h

5 noiembrie, ora 19:00 – „De parcă aș fi hârtie” de Daniela Dröscher, regia Leta Popescu

6 noiembrie, ora 19:00 – „8 tați” de Tina Muller, regia Radu Apostol

7 noiembrie, ora 19:00 – „4YourEyesOnly” de Esther Rolz, regia Ilinca Prisăcariu

În cadrul proiectului, dramaturgele germane Daniela Dröscher și Tina Müller, dar și dramaturga româncă Elise Wilk vor susține ateliere online de scriere dramatică cu studenții mastratului de scriere dramatică din cadrul Universității de Artă Teatrală și Cinematografică UNATC București și cu elevi ai Colegiului Național „Samuel von Brukenthal” din Sibiu.

Textele selectate au în centru teme și subiecte incomode, care problematizează fragilitatea unor experiențe de viață de multe ori insuficient conștientizate de adulți: maturizarea emoțională, descoperirea sexualității, relațiile tensionate cu cei apropiați, înțelegerea și acceptarea morții, desprinderea de părinți, izolarea și nevoia acută de spații intime, revolta împotriva unor norme și comportamente impuse.

„De parcă aș fi hârtie“ de Daniela Dröscher

13 +

Liz este cea mai mică dintre cei patru frați care își petrec copilăria împreună. E furioasă că nu vrea să crească. Va avea întotdeauna 15. Sau nu? Ce se întâmplă pe lac în ziua aceea? Liz a mers acolo singură, a vrut să patineze și a salvat viața unui băiat. Băiatul acesta își va trage un glonț în cap mai târziu.

Tatăl și-a părăsit familia și nimeni nu a observat cu adevărat plecarea lui. Liz ia droguri, fură, are nevoie de bani, dispare nopțile, așa că nicio arestare la domiciliu nu ajută.

„De parcă aș fi hârtie“ este o piesă despre o fată care caută limitele, ia droguri și iubește intoxicația. Pentru acest text, Daniela Dröscher a primit premiul „Vocabulary Rhineland-Palatinate” – parte a premiului a fost premiera piesei la Teatrul pentru Copii și Tineri Speyer.

„8 tați“ de Tina Müller

Pentru adolescenți peste 14 ani

Un tată vitreg încetează să mai fie tată atunci când mama se desparte de el? Este un tată biologic un tată chiar dacă nu știe nimic despre tine? Îți poți alege singur tatăl? Și câți tați poți avea de fapt? La vârsta de 19 ani, Nico stă în fața unui rând ciudat de case cu o bucată de hârtie cu un nume în mână, nehotărâtă dacă să sune la sonerie sau nu. Drumul până acolo: o călătorie prin lumea uneori amuzantă și plină de culoare a familiilor și vieților cu tați și fără tați, prezentată de trei naratori în roluri schimbătoare, care nu sunt întotdeauna de acord cu cursul exact al evenimentelor.

„8 tați” a primit Premiul „Kaas & Kappes” în cadrul ediției 2010 a Festivalului Germano-Olandez de Teatru pentru Copii și Tineret.

„4YEO For Your Eyes Only“ de Esther Rölz

Pentru adolescenți (fără vârstă)

O piesă despre încredere, răzbunare și efectele agresiunii cibernetice. Trei copii ai generației de computere care cresc înconjurați de tehnologie: Anouk, o fată de 15 ani și colegii ei de clasă Sven și Kian. Toată lumea pare să aibă un statut social solid. Anouk este fata drăguță plăcută de toată lumea, Sven este un ciudat maniac de jocuri de calculator, iar Kian este tipul drăguț care și-a făcut un obiectiv din a le face viața iad unor oameni ca Sven. Până când, brusc, lumea computerelor și „viața reală” se amestecă îndoielnic. Amenințarea rămâne intangibilă, dar afectează din ce în ce mai mult existența tinerilor. Mai poate exista intimitate când știrile, adevărate sau nu, se răspândesc în câteva secunde?

Piesa „4YEO For Your Eyes Only“ a primit premiul „Kaas & Kappes” în cadrul ediției 2013 a Festivalului Germano-Olandez de Teatru pentru Copii și Tineret.

Proiectul multianual „365 Tage in Deutschland / 365 zile în Germania“, curatoriat de Mihaela Michailov și Ciprian Marinescu este realizat de Asociația Română pentru Promovarea Artelor Spectacolului, în colaborare cu Centrul de Teatru Educațional Replika din București, Teatrul pentru Copii și Tineret GONG din Sibiu, Universitatea de Artă Teatrală și Cinematografică UNATC București, Colegiul Național „Samuel von Brukenthal” din Sibiu și Goethe-Institut București. Proiect cultural co-finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional. Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

Proiectul „365 Tage in Deutschland / 365 zile în Germania“ a avut un preambul la Berlin. Dramaturga Mihaela Michailov, regizorul Radu Apostol și mediatorul Ciprian Marinescu au întreprins o investigație în comunitățile românești din Berlin, investigație la finalul căreia au rezultat o piesă de teatru în interpretarea Esterei Stan, precum și o serie de video-uri realizate de elevii școlii Hector-Peterson din Kreuzberg și de adolescenți din comunitățile de români din Germania. Proiectul din Germania poate fi urmărit pe site-ul www.365-Tage-in-Deutschland.de și a fost realizat de Asociația Română pentru Promovarea Artelor Spectacolului, cu susținerea financiară a Fonds Soziokultur, a Goethe-Institut București, a Adminstrației Fondului Cultural Național, în parteneriat cu Institutul Cultural Român din Berlin și cu școala Hector-Peterson. Cercetarea fenomenului migrației din punctul de vedere al copiilor și adolescenților va continua în 2021 în România, iar textul scris de Mihaela Michailov în urma acestei cercetări va fi montat de regizorul Radu Apostol la Teatrul pentru Copii și Tineret GONG din Sibiu.