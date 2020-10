Un tânăr din Sibiu vine în ajutorul elevilor – Le repară gratis calculatoarele

⇓ Ascultă știrea ⇓

Laurențiu, un tânăr care lucrează în domeniul IT în urbea de pe Cibin, vine în ajutorul copiilor sibieni care au un laptop sau un calculator nefuncțional. Se oferă să le repare gratis pentru ca elevii să poată participa la cursurile online.

În această perioadă, mulți elevi din Sibiu nu pot participa la orele desfășurate online din cauză că fie nu au un aparat de pe care să se conecteze, fie au un calculator, dar nu funcționează. Laurențiu-Marinel Gogorita vrea să îi ajute și se oferă să le repare laptop-urile și calculatoarele, să le instaleze Windows-ul și să îi învețe să se conecteze pe platformele școlare.

„Lucrez în domeniul IT ca Technical Engineer de circa 1 an și jumătate la o firmă din Sibiu. Îmi doresc să aflu de diverse cazuri de copii din municipiul Sibiu și să încerc să îi ajut cu laptopurile/ calculatoarele lor, să le verific și să încerc să le fac să fie funcționale pentru a putea fi folosite la școala online. Ideea mi-a venit după ce am văzut o postare pe pagina de Instagram a unui ONG. Era acolo un răspuns al unui copil din clasa a IV-a, fiind întrebat care a fost cea mai mare provocare în ceea ce privește școala online în perioada pandemiei, și anume faptul că nu îi funcționa laptopul.

În principiu o să îi ajut pe elevii din Sibiu, fiindcă, neavând mașină, nu îmi este foarte ușor să ajung în alte localități. Dacă este nevoie însă într-o anumită zonă, putem discuta și vedem ce putem face mai departe”, spune Laurențiu.

Acesta consideră că este mare nevoie ca elevii să aibă acces la educație și își dorește să dea o mână de ajutor, atât cât poate. „Poate unii părinți nu au resursele necesare ca să repare un laptop, tocmai de aceea eu mă ofer voluntar. Știu că mulți copii dețin echipamente nefuncționale care le îngreunează activitatea desfășurată online”.

De asemenea, dacă elevii întâmpină diverse dificultăți la conectare pe platformele necesare ori au altfel de probleme tehnice, este dispus să îi ajute.

Cei care au nevoie de ajutorul lui Laurențiu îi pot scrie pe pagina de Facebook Laurentiu Marinel sau pe Instagram laurentiumarinel.